Социальный сертификат на жилье: в Новосибирской области расширен список мер поддержки детей-сирот

Новая дополнительная мера поддержки – выплата на приобретения жилья для детей-сирот – заработает в Новосибирской области. Соответствующий порядок предоставления указанной социальной выплаты накануне утвержден Правительством региона. Прием документов на получение сертификатов начнется с 26 июля.
Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова 20 июля в ходе брифинга рассказала об обеспечении жильем детей-сирот, а также о возможностях социального сертификата для приобретения жилья и порядке действий для его получения.
«В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено бюджетом более 1 млрд 254 млн рублей, что позволит приобрести порядка 800 квартир. Новая региональная мера поддержки – социальный сертификат – позволит увеличить этот показатель. Прием документов для включения в реестр заявителей на предоставление сертификатов стартует с 26 июля текущего года. Размер выплаты по сертификату составляет порядка 1,6 млн рублей, исходя из 33 кв. метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Новосибирской области, устанавливаемой Минстроем России. На жилищный сертификат можно приобрести жилое помещение (жилой дом, квартиру) на территории Новосибирской области общей площадью не менее 20 кв. метров у физических или юридических лиц, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное с использованием дополнительно собственных средств – кредитных, средств материнского капитала, областного семейного капитала. Отмечу, что приобретаемое по сертификату жилое помещение оформляется сразу в собственность», – прокомментировала Ольга Потапова.
Замминистра труда и социального развития региона подчеркнула, что предоставление сертификатов будет осуществляться гражданам, включенным в список на обеспечение жилым помещением, органами местного самоуправления Новосибирской области при наличии ряда критериев социальной адаптации заявителя. В их числе достижение возраста 23 лет, дееспособность, наличие трудоустройства (непрерывно в течение не менее 6 месяцев на дату подачи заявления; исключение – уход за ребенком-инвалидом), отсутствие судимости, отсутствие нахождения на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.
Граждане, подлежащие обеспечению жильем в 2021 году, смогут предоставить в орган местного самоуправления документы для включения в реестр до 15 августа. До 1 сентября заявители будут уведомлены о принятом решении (включение в реестр или отказ). Заявление на предоставление жилищного сертификата в 2021 году, граждане, включенные в реестр, смогут подать до 15 сентября. Реализация сертификата возможна в течение 2021 года. В текущем году, с учетом ограниченного количества времени для реализации меры поддержки, запланировано выдать порядка 30 сертификатов, на эти цели из бюджета региона будет выделено 41,4 млн рублей.
Дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения (жилищного сертификата) устанавливается в соответствии с новым законом Новосибирской области «О социальной выплате на приобретение жилого помещения», разработанным в целях расширения форм и механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.