Экс-фигурант списка Forbes из Кузбасса Александр Щукин скончался из-за коронавируса

Бывший фигурант списка Forbes, сооснователь и экс-совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает Тайга.инфо на ссылкой на источники.
Напомним, что с 2016 года он находился под домашним арестом – его обвиняли по делу о вымогательстве 51 процента акций «Разрез «Инской».
Отметим, что в мае текущего года он перенес стентирование, а в начале июля у него диагностировали коронавирус.
Щукин впервые попал в российский список Forbes в 2013 году, его состояние на тот момент оценивалось в $700 млн, что позволило ему занять 152-ю строчку рейтинга. В 2016 году, перед началом судебного процесса, состояние Щукина по версии Forbes сократилось уже до $400 млн (195-я строчка).