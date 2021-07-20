Экс-фигурант списка Forbes из Кузбасса Александр Щукин скончался из-за коронавируса
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Экс-фигурант списка Forbes из Кузбасса Александр Щукин скончался из-за коронавируса

1:00:457/20/2021Фото: скрин с видео Вести Кузбасс
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С 2016 года он находился под домашним арестом – его обвиняли по делу о вымогательстве 51 процента акций «Разрез «Инской».

Щукин умер на 71-м году жизни

Бывший фигурант списка Forbes, сооснователь и экс-совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает Тайга.инфо на ссылкой на источники.

Напомним, что с 2016 года он находился под домашним арестом – его обвиняли по делу о вымогательстве 51 процента акций «Разрез «Инской».

Отметим, что в мае текущего года он перенес стентирование, а в начале июля у него диагностировали коронавирус.
Щукин впервые попал в российский список Forbes в 2013 году, его состояние на тот момент оценивалось в $700 млн, что позволило ему занять 152-ю строчку рейтинга. В 2016 году, перед началом судебного процесса, состояние Щукина по версии Forbes сократилось уже до $400 млн (195-я строчка).

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