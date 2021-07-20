Обеспечение кислородом медицинских организаций региона под контролем областных властей

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства на ежедневной основе осуществляет контроль поставок кислорода в медицинские учреждения Новосибирской области.
Как сообщили в региональном минпромторге, в настоящее время АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. является единственным производителем и поставщиком медицинских газов (кислорода), поставляемых в медицинские учреждения города Новосибирска и Новосибирской области, для лечения заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19). В настоящее время на предприятии запущены в работу две установки по выпуску медицинского кислорода – тем самым закрыта потребность медицинских учреждений региона в кислороде: жидкого и в газовых баллонах. При этом на предприятии действуют сразу две системы качества – СМК и GMP.
Ранее из-за сбоя электроснабжения в Новосибирске и остановки оборудования предприятием АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. совместно с энергоснабжающими компаниями и Правительством Новосибирской области реализован план по исключению перебоев в поставках электроэнергии на предприятие.
В свою очередь, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что все медицинские организации региона, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, обеспечены кислородом в полном объеме. «Поставки кислорода осуществляются бесперебойно. Кислородная поддержка больным назначается лечащим врачом по показаниям, в приобретении родственниками больных дополнительного кислорода необходимости нет», – отметил министр.
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