Обеспечение кислородом медицинских организаций региона под контролем областных властей
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Обеспечение кислородом медицинских организаций региона под контролем областных властей

1:04:507/20/2021Фото: Минздрав НСО
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В настоящее время на предприятии АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. запущены в работу две установки по выпуску медицинского кислорода – тем самым закрыта потребность медицинских учреждений региона в кислороде: жидкого и в газовых баллонах. При этом на предприятии действуют сразу две системы качества – СМК и GMP.

В настоящее время на предприятии запущены в работу две установки по выпуску медицинского кислорода – тем самым закрыта потребность медицинских учреждений региона в кислороде: жидкого и в газовых баллонах
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства на ежедневной основе осуществляет контроль поставок кислорода в медицинские учреждения Новосибирской области.

Как сообщили в региональном минпромторге, в настоящее время АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. является единственным производителем и поставщиком медицинских газов (кислорода), поставляемых в медицинские учреждения города Новосибирска и Новосибирской области, для лечения заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19). В настоящее время на предприятии запущены в работу две установки по выпуску медицинского кислорода – тем самым закрыта потребность медицинских учреждений региона в кислороде: жидкого и в газовых баллонах. При этом на предприятии действуют сразу две системы качества – СМК и GMP.

Ранее из-за сбоя электроснабжения в Новосибирске и остановки оборудования предприятием АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. совместно с энергоснабжающими компаниями и Правительством Новосибирской области реализован план по исключению перебоев в поставках электроэнергии на предприятие.

В свою очередь, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что все медицинские организации региона, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, обеспечены кислородом в полном объеме. «Поставки кислорода осуществляются бесперебойно. Кислородная поддержка больным назначается лечащим врачом по показаниям, в приобретении родственниками больных дополнительного кислорода необходимости нет», – отметил министр.

Напомним, что в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации», журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации (статья 49). Не допускается использование прав журналиста в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений (статья 51).

МВД России напоминает об ответственности за распространение фейковой информации, в том числе, касающейся коронавирусной инфекции, предусмотренной статьей 13.15 КоАП («злоупотребление свободой массовой информации»), статьей 207.1 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и статьей 207.2 УК («публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»). В частности, для граждан штраф может составить от 300 тыс. до 700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей, СМИ и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 млн до 3 млн руб.

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