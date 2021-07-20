Новые подробности жуткого ДТП в Новосибирске с тремя пострадавшими

В минувший понедельник, 20 июля, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Там, в Кировском районе столкнулись две иномарки.
— Примерно в девять часов вечера 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Петухова со стороны улицы Учхоз в сторону улицы Хилокская. Около дома №2к1 на улице Петухова он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Мицубисси, за рулем которого был 25-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В итоге, в аварии пострадали три человека, все они госпитализированы.