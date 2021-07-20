Какую молитву нужно читать в Дни Ат-Ташрик 2021? В какое время молиться

Известно, что в дни празднования Курбан-байрама и всех праздничный дней, посвященных ему, мусульмане молятся больше обычного.
Произнесение молитвы в праздничные дни, следующие за Курбан-байрамом, несколько отличается от привычного распорядка мусульман - пяти намазов в день.
В Дни Ат-Ташрик мусульмане должны читать дополнительные молитвы, которые называются такбир ташрик. Это особые молитвенные слова, восхваляющие Всевышнего.
Сразу после совершения утренней молитвы и до окончания послеполуденной, которая называется аср, на протяжении всех четырех дней (от дня Арафа и до окончания празднования Курбан-байрама) двадцать три раза произносятся молитва такбир.
Она звучит так:
Произнесение этой молитвы не добровольно - она строго обязательна для каждого мусульманина. Исключений нет. Мужчины проговаривают эту молитву вслух, женщины только шепотом.
Время намазов можно узнать по лунному календарю в вашем регионе.
Расписание намазов для Москвы и Новосибирска: