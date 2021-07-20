Какую молитву нужно читать в Дни Ат-Ташрик 2021? В какое время молиться
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Какую молитву нужно читать в Дни Ат-Ташрик 2021? В какое время молиться

4:20:447/20/2021Фото: Flickr
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В Дни Ат-Ташрик мусульмане должны читать дополнительные молитвы, которые называются такбир ташрик. Это особые молитвенные слова, восхваляющие Всевышнего.

намаз, коврик, ислам
В дни празднования нельзя забывать о молитве

Известно, что в дни празднования Курбан-байрама и всех праздничный дней, посвященных ему, мусульмане молятся больше обычного.

Произнесение молитвы в праздничные дни, следующие за Курбан-байрамом, несколько отличается от привычного распорядка мусульман - пяти намазов в день.

В Дни Ат-Ташрик мусульмане должны читать дополнительные молитвы, которые называются такбир ташрик. Это особые молитвенные слова, восхваляющие Всевышнего.

Сразу после совершения утренней молитвы и до окончания послеполуденной, которая называется аср, на протяжении всех четырех дней (от дня Арафа и до окончания празднования Курбан-байрама) двадцать три раза произносятся молитва такбир.

Она звучит так:


Произнесение этой молитвы не добровольно - она строго обязательна для каждого мусульманина. Исключений нет. Мужчины проговаривают эту молитву вслух, женщины только шепотом.

Время намазов можно узнать по лунному календарю в вашем регионе.

Расписание намазов для Москвы и Новосибирска:



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