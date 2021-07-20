Самые сильные магнитные бури августа 2021: Метеопатам нужно готовиться
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Самые сильные магнитные бури августа 2021: Метеопатам нужно готовиться

5:20:357/20/2021Фото: piqsels
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Учитывая, что практически весь месяц метеозависимым придется несладко, рекомендуется заранее запастись нужными лекарственными препаратами и успокоительными средствами.

солнце
Во второй половине месяца бури будут мощными

Последний месяц лета 2021 года ожидается кране неблагоприятным, причем не только для метеозависимых людей, но и для тех, у кого нет хронических заболеваний.

Самой тяжелой будет вторая половина месяца. Но обо всем по порядку.

Ученые спрогнозировали несколько неблагоприятных периодов. Они будут не сильно удалены друг от друга, а потому неблагоприятное самочувствие может сильно затянуться.

2 и 3 августа 2021 года начнутся первые магнитные колебания. Они не дойдут до уровня магнитной бури, могут доставить неудобства людям, страдающим метеоневрозами.

Первая магнитная буря будет умеренной и пройдет 13-14 августа. Мощность ударов будет около 4 баллов.

Следующая буря будет длительной - с 16 по 20 августа. Мощность ее ударов составит 5 баллов. Учитывая, что она будет длительной, метеозависимым придется довольно долго испытывать неприятные симптомы, которые вызовут обострения хронических заболеваний. Особенно трудно придется тем, у кого имеются сердечно-сосудистые и неврологические проблемы со здоровьем, а также тем, кто недавно перенес инфаркт или инсульт.

Следом за этой бурей случится самый сильный удар месяца - 21-22 августа. Мощность ударов составит 6 баллов из девяти возможных. Эту бурю могут ощутить даже совершенно здоровые люди в виде возникновения головных болей и скачков артериального давления. Кроме того, на такие колебания будут реагировать электронные приборы, будут возникать радиопомехи и сбои в работе мобильной связи.

Последняя магнитная буря ожидается 29 числа. Она будет однодневной, но тоже довольно сильной.

Учитывая, что практически весь месяц метеозависимым придется несладко, рекомендуется заранее запастись нужными лекарственными препаратами, успокоительными средствами. Пересмотрите планы на рабочие дни. оградите себя от повышенных физических нагрузок и стрессов.

Больше гуляйте, правильно питайтесь и постарайтесь высыпаться.

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