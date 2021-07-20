Банкротство КБУ Бердска опроверг директор Анатолий Пронюшкин

Частная котельная ТГК-1 подала иск о признании муниципального Комбината бытовых услуг Бердска несостоятельным (банкротом) из-за многомиллионных долгов за потребленное тепло. Об этом “Курьер. Среда. Бердск” со ссылкой на портал ЖКХ Бердска написал 16 июля.
Информацию сегодня, 20 июля, “Курьер. Среда. Бердск” уточнил у руководителей МУП КБУ Бердска Анатолия Пронюшкина и ТГК-1 Михаила Букреева.
- Руководство МУП КБУ Бердска официально уведомляет бердчан и всех заинтересованных лиц о том, что в отношении нашего предприятия никем и никогда не подавались документы на банкротство. Указанная информация появилась на портале ЖКХ Бердск. Владелец СМИ Дорофеев Дмитрий неправильно истолковал информацию, с которой ознакомился на сайте арбитражного суда и написал информацию, не соответствующую действительности. МУП КБУ убедительно просит сотрудников СМИ внимательно относиться к информации, с которой они знакомят население города. Неверная информация может привести к значительным материальным потерям предприятия. По любому вопросу МУП КБУ готово разговаривать с представителями СМИ, чтобы информировать население города и области правдиво. Руководство МУП КБУ связалось с Дмитрием Дорофеевым, в телефонном разговоре он пояснил, что на сайте арбитражного суда Новосибирска увидел информацию, которую неправильно истолковал. В настоящее время МУП КБУ работает в обычном режиме, исполняет все обязательства, которые возложены на него главой города Бердска,- прокомментировал публикацию в СМИ директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин.
- “ТГК-1” не подавали на банкротство КБУ. Нет такого. Обычные идут дела о взыскании задолженности. Город у нас один, и проблемы в городе будем решать вместе с МУП КБУ и администрацией Бердска, - рассказал директор “ТГК-1” Михаил Букреев.
Слово банкротство в иске возникло из-за особенностей судебного делопроизводства.