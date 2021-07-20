Водитель потерял сознание на дороге Новосибирска и устроил ДТП

Сегодня, 20 июля, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Там, на пересечении улицы Некрасова и Семьи Шамшиных водитель белой иномарки врезался на полном ходу в припаркованные автомобили. Как оказалось, мужчине стало плохо прям за рулем.
Первым на помощь мужчине пришёл водитель чёрного хэтчбека Honda Civic – он разбил стекло у автомобиля пострадавшего водителя и дал доступ кислороду.
- Также спасибо работникам "Самоката" и просто пешеходам, которые помогли привести водителя в чувства до приезда "скорой". Она ехала 10 минут, — рассказал подробности очевидец происшествия.