В России скончались 784 пациента с коронавирусом 20 июля

Сегодня, 20 июля, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил обновленные данные о заболеваемости ковидом. Так, за минувшие сутки в стране выявили 23 770 новы зараженных коронавирусом.
Кроме того, за сутки не справились с болезнью 784 человека. Выздоровели за сутки 22 218 человек.
Напомним, вчера, 19 июля, в стране выявили 24 663 новых случаев в 85 регионах, причем 11,6% не имели никаких симптомов заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4007, Московской области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938. Всего в стране выявлено 5 982 766 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 359 995 человека, из них 18 764 человек вылечились за последние сутки.
Также за вчерашние сутки в стране зафиксировали 719 смертей пациентов с коронавирусом.