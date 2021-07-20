В России скончались 784 пациента с коронавирусом 20 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России скончались 784 пациента с коронавирусом 20 июля

3:52:557/20/2021Фото: pexels
0

За минувшие сутки в стране выявили 23 770 новы зараженных коронавирусом.

Больше 23 тысяч зараженных ковидом выявили в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
Как себя чувствуют "пропавшие и забытые" пациентки Вера Облакова и Татьяна Грекова: В ковидный госпиталь Бердска пришла проверка

Как себя чувствуют "пропавшие и забытые" пациентки Вера Облакова и Татьяна Грекова: В ковидный госпиталь Бердска пришла проверкаОбеспечение кислородом медицинских организаций региона под контролем областных властейЕщё 347 новости

Сегодня, 20 июля, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил обновленные данные о заболеваемости ковидом. Так, за минувшие сутки в стране выявили 23 770 новы зараженных коронавирусом.
Кроме того, за сутки не справились с болезнью 784 человека. Выздоровели за сутки 22 218 человек.

Напомним, вчера, 19 июля, в стране выявили 24 663 новых случаев в 85 регионах, причем 11,6% не имели никаких симптомов заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4007, Московской области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938. Всего в стране выявлено 5 982 766 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 359 995 человека, из них 18 764 человек вылечились за последние сутки.

Также за вчерашние сутки в стране зафиксировали 719 смертей пациентов с коронавирусом.

Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Синоптики предупредили о похолодании
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
На Новом Арбате произошла серьезная потасовка
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ЧП в Абхазии: россиянам предстоит долгая реабилитация
Что тормозит развитие российского футбола: Фендун не стал молчать
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
коронавирусзараженныестатистик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПять отличий обнаружили журналисты в пресс-подходах мэра Бердска и губернатора Новосибирской области
3:32:55 7/20/2021
Пять отличий обнаружили журналисты в пресс-подходах мэра Бердска и губернатора Новосибирской области
Водитель потерял сознание на дороге Новосибирска и устроил ДТП
3:30:35 7/20/2021
Водитель потерял сознание на дороге Новосибирска и устроил ДТП
БердскБанкротство КБУ Бердска опроверг директор Анатолий Пронюшкин
3:29:12 7/20/2021
Банкротство КБУ Бердска опроверг директор Анатолий Пронюшкин
21 июля - Ат-Ташрик-2021: Что можно и нельзя делать в священные мусульманские дни
3:20:14 7/20/2021
21 июля - Ат-Ташрик-2021: Что можно и нельзя делать в священные мусульманские дни
БердскПропавшего егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака хочет найти жена на вертолете
3:19:50 7/20/2021
Пропавшего егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака хочет найти жена на вертолете
Что ждет россиянина в случае отказа от второй дозы вакцины
3:16:21 7/20/2021
Что ждет россиянина в случае отказа от второй дозы вакцины
БердскЦены на КТ и МРТ в клинике «САНИТАС»
3:05:46 7/20/2021
Цены на КТ и МРТ в клинике «САНИТАС»
БердскМолодой скейтер разбился на дырявой рампе в горпарке Бердска
2:53:22 7/20/2021
Молодой скейтер разбился на дырявой рампе в горпарке Бердска
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год
2:53:05 7/20/2021
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год
Казанского стрелка Ильназа Галявиева не устраивает каша на воде и отсутствие шоколада в СИЗО
2:40:34 7/20/2021
Казанского стрелка Ильназа Галявиева не устраивает каша на воде и отсутствие шоколада в СИЗО