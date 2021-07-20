Двухлетнего кота Алтына задавили на трагичном перекрестке по ул. Суворова в Бердске

18 июля в обед, на ул. Суворова в Бердске в очередной раз сбили домашнее животное. На этот раз белого красивого кота по имени Алтын, ему было 2 года. Об этом рассказала 20 июля “Курьер. Среда. Бердск” неравнодушная жительница города Анна. Она рассказала, как сложно не только ей, но и соседям находиться рядом с такой дорогой. Постоянно кого-то сбивают. Жители боятся отпускать детей на улицу.
- Мы выскочили на звук и уже никого не было. На дороге только куски пластика от рамки номера машины. Возможно вы не специально, возможно для вас животное - это не член семьи, но зачем с такой скоростью-то носиться? - задается вопросом Анна. И добавляет:
- У нас, когда ребенок выходит, берет велосипед, спрашивает “можно вдоль дороги?” приходится выходить следить за ним, потому что это страшно. У меня машина стоит рядом с домом, и когда мимо кто-то проносится с нереальной скоростью, камни в нее летят. И сигнализация срабатывает.
Это не единственное животное, которое сбивают не только на ул. Суворова, но и на соседних. Например, у соседей сбили собаку совсем недавно, а у самой Анны два года назад еще одного кота. Самое страшное, что год назад на опасной дороге сбили молодую девушку, которая просто переходила дорогу. Редакция писала об этом происшествии в прошлом году. Девочке было 17 лет:
- Девушка переходила Советскую рядом с поворотом на Первомайскую улицу и уже перешла ее наполовину, когда ее сбил 57-летний водитель ломовоза. Улицу она переходила вне пешеходного перехода.
Жители опасных улиц сообщают, что дело в лежачих полицейских. А точнее в их отсутствии.
- Неужели ни разу не поднимался вопрос в Бердске, чтобы положить хоть пару лежачих полицейский на ул. Суворова и Первомайской? - добавляет Анна.
Из-за того, что власти Бердска откровенно закрывают на это глаза, местные жители собираются собраться вместе и положить собственноручно лежачих полицейских.
- Мужики у нас говорят, легче из кирпичей на улице лежачего полицейского сделать, хоть как-то их затормаживать, - рассказывает бердчанка.
При этом, жители уже отправляли запрос местным властям. По словам Анны, они ответили, что решать его не собираются. И соседи должны самостоятельно решить этот вопрос через госуслуги:
- Нам только ответили, чтобы мы сами писали через основные сайты и через госуслуги. Как через правительство Новосибирской области. В общем, Бердск это решать не собирается, никаких конкретных ответов так и не было.
Основной проблемой этого места является неконтролируемая скорость водителей, для которых не существует преград в на дорогах. Даже отсутствие асфальта на некоторых участках их не может затормозить.
- Ладно еще большой поток машин, но скорость. Вот это страшно. Не только за животных, но и за детей. Они ведь не сбавляют ее совсем, несмотря даже на дыры и отсутствие асфальта. Когда сбили кота - это была уже последняя капля. Такое терпеть дальше нельзя, - заключила бердчанка.