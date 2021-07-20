Алтайского капитана полиции могли сжечь из-за мести после пыток

В следственном комитете по Алтайскому краю опровергли информацию об убийстве участкового из мести. Напомним, 14 июля, в Алтайском крае обнаружили труп полицейского, который пропал накануне. Нашли его на полевой дороге под Барнаулом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
- Сообщение о том, что сотрудник не вернулся со службы домой, поступило в полицию вечером 14 июля. Начальник ГУМВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян дал указание незамедлительно организовать широкомасштабные поисковые мероприятия…. Утром 15 июля служебный автомобиль и тело сотрудника были обнаружены сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу… на полевой дороге в направлении аэропорта. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в тяжком преступлении. СУСК по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство", - сообщили в ведомстве.
Тогда выдвигалась версия, что его убил, а затем сжег тело в патрульной машине надзорник, которого выезжал проверять погибший страж порядка.
Но как отметили в СК, эта информация не соответствует действительности. Подозреваемый 57-летний мужчина-бомж не дает признательных показаний, находится под стражей и общается только со следователем.