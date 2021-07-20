Главного нарколога Бердска Светлану Емельянову начнут судить 21 июля
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Главного нарколога Бердска Светлану Емельянову начнут судить 21 июля

4:28:307/20/2021Фото: ТВК-ТВ
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Ее обвиняют сразу по двум статьям УК РФ.

Емельянова попала под две уголовные статьи

Уже завтра, 21 июля, в Бердске начнется рассмотрение дела в отношении главного нарколога Светланы Емельяновой. Как выяснили следователи, больше года Емельянова, находясь в должности завотделением наркологии присвоила 420 тысяч рублей. Все деньги она получила от горожан, которые платили за проведение медосмотра для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия. Но в кассу больницы деньги не поступили.

Также за это время она присвоила себе еще 360 тысяч, которые платили водители за справки от психиатра. В итоге, на нее завели уголовное дело по статье 160 УК РФ – присвоение и растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Позже добавилась еще одна статья – Емельянову обвинили в том, что она получила незаконно 436 тысяч рублей стимулирующих выплат. Дело возбуждено по статье 285 УК РФ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации и охраняемых законом интересов общества и государства.

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