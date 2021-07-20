В ОМВД Бердска срочно нужны полицейские

Обнародован новый список вакансий в Отделе МВД России по городу Бердску. Он актуален на 16 июля 2021 года. Всех заинтересовавшихся просят позвонить но номеру телефона: 232-41-37.
Должности, замещаемые сотрудниками ОВД
Средний и старший начальствующий состав:
1 ед. – оперуполномоченный отдела уголовного розыска, 05.07.2021
1 ед. – старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска по борьбе с организованной и этнической преступностью, 28.06.2021
1 ед.- начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, с 27.04.2021
1 ед. –инспектор (ПДН) группы по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН, 07.06.2021
2 ед. - участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН, 01.06.2021, 18.06.2021
1 ед. - оперативный дежурный дежурной части, 21.05.2021
1 ед. – оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков, 21.06.2021
Рядовой и младший начальствующий
1 ед. – полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения), 01.09.2020
2 ед. – полицейский мобильного взвода ОР ППСП - 02.03.2020, 01.01.2020
4 ед. – полицейский взвода ОР ППСП, 13.11.20, 13.11.20, 18.01.2021, 17.05.2021
1 ед. – полицейский (кинолог) взвода ОР ППСП, 17.02.2020
2 ед. – водитель-сотрудник 3 класса группы тылового обеспечения, 14.12.2020, 01.04.2021
1 ед. – полицейский (водитель) взвода ОР ППСП, 05.07.2021
1 ед. – помощник оперативного дежурного ДЧ, 05.07.2021
1 ед. – полицейский (водитель) группы обслуживания ДЧ, 01.07.2021
Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:
1 ед. – дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, 15.11.2019
1 ед. – инспектор группы кадров отделения по работе с личным составом, с 05.05.2021
Список временных вакансий в Отделе МВД России по городу Бердску
2 ед. – участковый уполномоченный полиции, до 25.12.2021, 10.08.2022
1 ед. – дознаватель отделения дознания, 20.11.2021.