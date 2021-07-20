В России хотят наказывать за призывы к отказу от вакцинации

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров внес предложение о штрафах за призывы отказываться от вакцинации без показаний для этого.
Он направил письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко, в котором указал, что «часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин». Особо он отметил «обескураживающие» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы.
По его мнению, из-за этого начали появляться продавцы поддельных сертификатов. Именно поэтому нужно ввести серьезные штрафы, чтобы избавиться от черного рынка продажи сертификатов.