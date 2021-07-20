Пациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска

Не могут дозвониться до отделения пульмонологии жители Бердска. Об этом горожане сообщили в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 20 июля.
- Двенадцатого июля меня и еще несколько человек отправили на домашнее лечение из больницы на ул. Попова, но при этом не выдали выписку с указанным диагнозом, ни результаты анализов, ни рентген. Рекомендаций по лечению на дому, способы выживания, какими лекарствами лечиться, кто будет лечить - тоже ничего не выдали. Сегодня прошла неделя. Ни одна организация не поинтересовалась, как обстоят дела у этих пациентов, живы ли они, соблюдают ли строгое предписание по соблюдению карантина, которое их заставили подписать. Телефон 2-48-91 приемного отделения пульмонологии либо молчит либо сбрасывают звонки. Люди не могут узнать, когда же им отдадут заветные выписки. И после этого хоть как-то начать лечиться, если это будет еще возможно? Чем вообще занимается Роспотребнадзор? Видно не защитой прав пациентов,- заявила одна из бердчанок.
Позвонив по указанному выше телефону редакция "Курьер. Среда. Бердск" также не получила ответа. Вместо "алло" в трубке послушались гудки.
Напомним, что в связи с пандемией пульмонологическое отделение ЦГБ было преобразовано в ковидный госпиталь, однако дозвониться до ковид-бригады по телефонам: 8(38341) 2-10-19; 8(38341) 5-57-19 также не представилось возможным.
Получить комментарий от начмеда Бердска Рэме Волкове редакции не удалось, поскольку управляющий тоже не ответил нам на звонок.
В call-центре поликлиники причину отсутствия ответа не знают.