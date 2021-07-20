Пациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска
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Пациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска

5:28:487/20/2021,Алина БуроваФото: Читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Как стало известно, заветные "листочки" с отметкой "здоров" пациенты не могут получить уже довольно долго. По мнению людей, хорошая сторона медицина отражена лишь на бумаге, а о защите прав пациентов не может быть и речи.

Пациенты не могут дозвониться до медиков

Не могут дозвониться до отделения пульмонологии жители Бердска. Об этом горожане сообщили в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 20 июля.

-  Двенадцатого июля меня и еще несколько человек отправили на домашнее лечение из больницы на ул. Попова, но при этом не выдали выписку с указанным диагнозом, ни результаты анализов, ни рентген. Рекомендаций по лечению на дому, способы выживания, какими лекарствами лечиться, кто будет лечить - тоже ничего не выдали. Сегодня прошла неделя. Ни одна организация не поинтересовалась, как обстоят дела у этих пациентов, живы ли они, соблюдают ли строгое предписание по соблюдению карантина, которое их заставили подписать. Телефон 2-48-91 приемного отделения пульмонологии либо молчит либо сбрасывают звонки. Люди не могут узнать, когда же им отдадут заветные выписки. И после этого хоть как-то начать лечиться, если это будет еще возможно? Чем вообще занимается Роспотребнадзор? Видно не защитой прав пациентов,- заявила одна из бердчанок.

Позвонив по указанному выше телефону редакция "Курьер. Среда. Бердск" также не получила ответа. Вместо "алло" в трубке послушались гудки.

Напомним, что в связи с пандемией пульмонологическое отделение ЦГБ было преобразовано в ковидный госпиталь, однако дозвониться до ковид-бригады по телефонам: 8(38341) 2-10-19; 8(38341) 5-57-19 также не представилось возможным.

Получить комментарий от начмеда Бердска Рэме Волкове редакции не удалось, поскольку управляющий тоже не ответил нам на звонок.

В call-центре поликлиники причину отсутствия ответа не знают.

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