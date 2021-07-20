Все молитвы на Казанскую летнюю: что просить у иконы Божией Матери 21 июля
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Все молитвы на Казанскую летнюю: что просить у иконы Божией Матери 21 июля

6:20:317/20/2021Фото: Высоко-Петровский монастырь
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Молитва пред иконой читается, стоя на коленях, а после выполняется поклон. Молитвы должны быть искренними, а в сердце и мыслях человека не должно быть никакого зла.

икона
Икона является одной из самых почитаемых

21 июля в православной церкви отмечается праздник обретения иконы Божией Матери, именуемой Казанской. Еще один праздник ее почитания - 4 ноября. Тогда она помогла спасти Россию от нападения врага.

Эта икона является чудотворной - она многим явила чудеса исцеления и помощи, потому что на многие самые искренние молитвы она всегда отвечает.

Эта икона является настолько чудесной, что именно ее принято дарить после венчания молодоженам и тем, кто принял обряд крещения. Люди верят, что она защищает дом от пожаров, а семью от раздоров. Помогает найти правильный путь в запутанных трудных житейских ситуациях.

К этой иконе идут с просьбами о помощи в исцелении от ожогов, при болезнях глаз, с мольбой о счастье и мире в доме и семье, о налаживании испорченных отношений, о помощи в учебе и поисках работы. Она может защитить от врагов и завистников.

Молитва пред иконой читается, стоя на коленях, а после выполняется поклон. Молитвы должны быть искренними, а в сердце и мыслях человека не должно быть никакого зла.

Молитва первая


Молитва вторая


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