Все молитвы на Казанскую летнюю: что просить у иконы Божией Матери 21 июля

21 июля в православной церкви отмечается праздник обретения иконы Божией Матери, именуемой Казанской. Еще один праздник ее почитания - 4 ноября. Тогда она помогла спасти Россию от нападения врага.
Эта икона является чудотворной - она многим явила чудеса исцеления и помощи, потому что на многие самые искренние молитвы она всегда отвечает.
Эта икона является настолько чудесной, что именно ее принято дарить после венчания молодоженам и тем, кто принял обряд крещения. Люди верят, что она защищает дом от пожаров, а семью от раздоров. Помогает найти правильный путь в запутанных трудных житейских ситуациях.
К этой иконе идут с просьбами о помощи в исцелении от ожогов, при болезнях глаз, с мольбой о счастье и мире в доме и семье, о налаживании испорченных отношений, о помощи в учебе и поисках работы. Она может защитить от врагов и завистников.
Молитва пред иконой читается, стоя на коленях, а после выполняется поклон. Молитвы должны быть искренними, а в сердце и мыслях человека не должно быть никакого зла.
Молитва первая
Молитва вторая