Названы опасные симптомы после прививки от коронавируса

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала о том, что высокая температура после прививки может говорит о том что произошло заражение коронавирусом в период вакцинации.
- Привившимся следует обязательно обратиться к медикам, если лихорадка и температура выше 40 градусов сохраняются более двух дней, — пояснила она, отметив, что пациент мог заболеть COVID-19 до или вскоре после вакцинации.
Если помимо температуры есть кашель, слабость, крапивницы, затруднение дыхания, то срочно нужно бежать к врачу. Она отметила, что неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата