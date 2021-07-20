Названы опасные симптомы после прививки от коронавируса
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Названы опасные симптомы после прививки от коронавируса

5:00:247/20/2021Фото: pexels
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Рассказываем. когда нужно бежать к медикам.

Человек может заразиться ковидом в период вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала о том, что высокая температура после прививки может говорит о том что произошло заражение коронавирусом в период вакцинации.

- Привившимся следует обязательно обратиться к медикам, если лихорадка и температура выше 40 градусов сохраняются более двух дней, — пояснила она, отметив, что пациент мог заболеть COVID-19 до или вскоре после вакцинации.

Если помимо температуры есть кашель, слабость, крапивницы, затруднение дыхания, то срочно нужно бежать к врачу. Она отметила, что неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата

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