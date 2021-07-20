Узбекский боец ММА Мурод Хантураев разбился в ДТП на своем его BMW X5

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев погиб в результате ДТП вчера, 19 июля. Как сообщили в пресс-службе УВД по Ташкентской области, он разбился около 12 часов дня в Бостанлыкском районе Ташкентской области на дороге к зоне отдыха «Чарвак».
По предварительным данным, боец не справился с управлением, , его BMW X5 столкнулся с Lacetti, а затем вылетел с трассы на огромной скорости. Он скончался на месте от полученных травм, его пассажир госпитализирован.