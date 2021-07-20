В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"
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В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"

5:35:117/20/2021Фото: Pixabay
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На официальном сайте скорой помощи стали предлагать услуги профессиональной порномедсестры.

Услуги медсестры в Новороссийске заиграли по-новому

Во вторник 20 июля на официальном сайте новороссийской скорой помощи появилась информация о новой услуге.

Жителям города предложено воспользоваться услугами профессиональной порномедсестры, причем квалифицированной, также для граждан с ограниченными возможностями предложено воспользоваться услугой, которую предлагает "Скорая секс-помощь для людей с ограниченными возможностями". Снять стресс и усталость поможет медсестра, которая знает свое дело.

В настоящее время от медиков не поступило информации от взлома, а ссылка сайт до сих пор висит с данным предложением.

Очевидно, сайт взломали

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