Пенсионерам 65+ Москвы разрешили ходить на кружки и секции по QR-коду
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Пенсионерам 65+ Москвы разрешили ходить на кружки и секции по QR-коду

5:24:137/20/2021Фото: pexels
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Для этого нужно сделать прививку или переболеть ковидом.

Теперь пенсионеры Москвы смогут жить активно
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Уже с завтрашнего дня, 21 июля, привитые москвичи пожилого возраста смогут посещать занятия проекта «Московское долголетие» в парках и скверах. Отметим, что полтора года их встречи проходили в интернете. Отметим, что у них должен быть или сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, или они переболели ковидом за последние полгода.

Для того чтобы посещать кружки и секции, нужно будет получить QR-код, сообщила Ракова. Это можно сделать в электронной медицинской карте или в приложении ЕМИАС.ИНФО, в поликлинике (через инфомат или регистратуру), а также на портале Мos.ru. Код надо будет предъявить преподавателю группы в распечатанном или электронном виде перед началом занятий.

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