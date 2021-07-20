Пенсионерам 65+ Москвы разрешили ходить на кружки и секции по QR-коду

Уже с завтрашнего дня, 21 июля, привитые москвичи пожилого возраста смогут посещать занятия проекта «Московское долголетие» в парках и скверах. Отметим, что полтора года их встречи проходили в интернете. Отметим, что у них должен быть или сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, или они переболели ковидом за последние полгода.
Для того чтобы посещать кружки и секции, нужно будет получить QR-код, сообщила Ракова. Это можно сделать в электронной медицинской карте или в приложении ЕМИАС.ИНФО, в поликлинике (через инфомат или регистратуру), а также на портале Мos.ru. Код надо будет предъявить преподавателю группы в распечатанном или электронном виде перед началом занятий.