Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач
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20.07
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Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач

5:40:047/20/2021Фото: pexels
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Медик не знает, с чем это может быть связано.

Человек может постоянно страдать от постковидного синдрома
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о том, что люди, которые переболели коронавирусом, могут бесконечно страдать от постковидного синдрома.

- В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это характерно для COVID-19. Примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от 4 до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности, — рассказал Водовозов.

Постковидный синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Среди них — выраженная слабость, тяжесть в груди, головные, суставные и мышечные боли, депрессия, снижение когнитивных функций, нарушение терморегуляции. Врач сказал, что не знает причину возникновения постковидного синдрома, а для реабилитации рекомендовал физические нагрузки, в том числе ходьбу. Есть мнение, что постковидный синдром может преследовать человека из-за перенесенного стресса.

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