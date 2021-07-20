Что строго запрещено на Казанскую летнюю в праздник 21 июля 2021: Если это сделать, можно лишиться здоровья и забыть о мире и согласи в семье
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Что строго запрещено на Казанскую летнюю в праздник 21 июля 2021: Если это сделать, можно лишиться здоровья и забыть о мире и согласи в семье

7:20:187/20/2021Фото: Правмир
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В тех храмах, которые построены и названы в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанской, в этот праздник обязательно проводится крестный ход.

икона
Эта икона дарится молодоженам и людям после крещение

Празднование иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Казанской, отмечается верующими людьми дважды в году: 21 июля и 4 ноября. Праздник 21 июля в народе называют Казанская летняя.

Праздник не относится к великим или двунадесятым, или однако данная икона является одной из самых любимых и почитаемых среди верующих людей. Среди очень многих верующих имеют эту икону у себя дома. Она считается защитницей дома и мира в семье.

В этот праздник верующие отправляются в храм, где служится праздничный молебен в честь иконы. В тех храмах, которые построены и названы в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанской, в этот праздник обязательно проводится крестный ход. После богослужения люди приступали к своим ежедневным обязанностям, которое в это время года у людей было очень много.

Этот день считался очень счастливым для того, чтобы вступить в брак. Люди играли свадьбы, проводили венчание. Считалась что это икона помогает молодым сохранять взаимопонимание, уважение и любовь друг к другу. Именно по этой причине эту икону очень часто дарят молодожёнам. Но её дарят и как помощницу тем, кто только принял обряд крещения.

С этого времени начиналось активная пара жатвы. В одних регионах прямо в праздничный день начинали собирать урожай зерна, в других регионах считали грехом работать в этот праздник.

В большинстве случаев праздник считался женским праздником, потому что чаще всего с просьбами о семье и благополучии в доме к богородице обращались именно женщины. Именно по этой причине в этот день женщинам не разрешалось заниматься тяжелой физической работой, в том числе стирать бельё и работать в огороде.

Мужчины в этот день начинали готовить погреба к приёму урожая, который будет хранится всю зиму.

В этот праздник особо запрещалось ругаться, выяснять отношения, супругам запрещалось ревновать друг друга. Нельзя было в праздник пребывать в плохом настроении, плакать или печалиться. Все это могло навлечь несчастья на ваш дом и принести еще больший разлад в семью.

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