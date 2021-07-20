Видео из подземной тюрьмы с крематорием для пыток и убийств под Петербургом опубликовали в Сети

В Ленинградской области найдена подземная тюрьма в одном из коттеджей. Видео, снятое корреспондентами, выставили в Telegram-канале "КП - Петербург.
На видеозаписи запечатлены рисунки на стенах подземелья — паук, девушка за решеткой и другие символы. В помещении кругом стоит вода, мебель сломана. Вход в тюрьму с крематорием перекопан, а дело засекречено.
Известно, что в разное время владельцами объекта были разные люди — от бывшего работника ФСИН до рецидивиста с уголовным делом о похищении людей.
19 июля недалеко от Санкт-Петербурга была обнаружена подземная тюрьма с крематорием, который находился рядом с баней на территории участка. Неизвестный мигрант бродил по окрестностям в поисках интересного и набрел на данное здание, внутреннее содержание которого привело в шок незваного гостя.
В сооружении несколько камер, которые закрывались на замки, аналогичные запирающим устройствам из «Крестов». Известно, что раньше там велось видеонаблюдение, находился охранный пункт, а вход в тюрьму преграждался бетонной плитой, поднимавшейся при помощи гидравлического оборудования.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в подземной тюрьме пытали и сжигали похищенных людей.