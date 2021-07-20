Видео из подземной тюрьмы с крематорием для пыток и убийств под Петербургом опубликовали в Сети
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Видео из подземной тюрьмы с крематорием для пыток и убийств под Петербургом опубликовали в Сети

6:09:187/20/2021Фото: Flickr
0

Мигрант бродил по окрестностям в поисках интересного и набрел на данное здание, внутреннее содержание которого привело в шок незваного гостя.

В подземной тюрьме Ленинградской области рядом с баней находился крематорий


В Ленинградской области найдена подземная тюрьма в одном из коттеджей. Видео, снятое корреспондентами, выставили в Telegram-канале "КП - Петербург.

На видеозаписи запечатлены рисунки на стенах подземелья — паук, девушка за решеткой и другие символы. В помещении кругом стоит вода, мебель сломана. Вход в тюрьму с крематорием перекопан, а дело засекречено.

Известно, что в разное время владельцами объекта были разные люди — от бывшего работника ФСИН до рецидивиста с уголовным делом о похищении людей.

19 июля недалеко от Санкт-Петербурга была обнаружена подземная тюрьма с крематорием, который находился рядом с баней на территории участка. Неизвестный мигрант бродил по окрестностям в поисках интересного и набрел на данное здание, внутреннее содержание которого привело в шок незваного гостя.

В сооружении несколько камер, которые закрывались на замки, аналогичные запирающим устройствам из «Крестов». Известно, что раньше там велось видеонаблюдение, находился охранный пункт, а вход в тюрьму преграждался бетонной плитой, поднимавшейся при помощи гидравлического оборудования.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в подземной тюрьме пытали и сжигали похищенных людей.

В сети появились фото секретной тюрьмы в Ленинградской области
Прикованный к коляске Носков растрогал всех зрителей
Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела
Духовный лидер Ирана сделал важное заявление мусульманам
Подробности контрабанды нефти на Украину на миллиарды рублей
Синоптики предупредили о похолодании
крематорийвидео из подземной тюрьмызасекреченное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Расскажут что там было или замнут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖутко горит дом на ул. Красной Сибири у шинного центра Vianor в Бердске. Смотрите видео
5:47:27 7/20/2021
Жутко горит дом на ул. Красной Сибири у шинного центра Vianor в Бердске. Смотрите видео
Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач
5:40:04 7/20/2021
Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач
В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"
5:35:11 7/20/2021
В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"
БердскПациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска
5:28:48 7/20/2021
Пациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска
Пенсионерам 65+ Москвы разрешили ходить на кружки и секции по QR-коду
5:24:13 7/20/2021
Пенсионерам 65+ Москвы разрешили ходить на кружки и секции по QR-коду
Самые сильные магнитные бури августа 2021: Метеопатам нужно готовиться
5:20:35 7/20/2021
Самые сильные магнитные бури августа 2021: Метеопатам нужно готовиться
В Подмосковье мигранты снова устроили массовую драку со стрельбой
5:19:18 7/20/2021
В Подмосковье мигранты снова устроили массовую драку со стрельбой
Узбекский боец ММА Мурод Хантураев разбился в ДТП на своем его BMW X5
5:09:41 7/20/2021
Узбекский боец ММА Мурод Хантураев разбился в ДТП на своем его BMW X5
Названы опасные симптомы после прививки от коронавируса
5:00:24 7/20/2021
Названы опасные симптомы после прививки от коронавируса
Пьяный россиянин приехал на день рождения подруги с трупом на капоте
4:54:24 7/20/2021
Пьяный россиянин приехал на день рождения подруги с трупом на капоте