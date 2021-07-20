Жутко горит дом на ул. Красной Сибири у шинного центра Vianor в Бердске. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жутко горит дом на ул. Красной Сибири у шинного центра Vianor в Бердске. Смотрите видео

5:47:277/20/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео читателей "Курьер. Среда. Бердск"
0

Огонь подбирается к деревьям и проводам. О пострадавших на месте ЧП пока не сообщается. Противопожарные действия проходят за ТЦ "Астор" по дороге в микрорайон. Дорогу правоохранители уже перекрыли.

Клубы черного дыма поднялись высоко

Алым пламенем полыхает дом на ул. Красная Сибирь в Бердске. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сообщили очевидцы события.

Как рассказал бердчанин Александр, на месте ЧП находятся пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция. Противопожарные действия проходят напротив шинного центра Vianor за ТЦ "Астор" по дороге в микрорайон.

- Деревья уже горят. Сейчас еще и провода начнут. К соседям уже пошло,- комментирует происходящее на видео горожанин.

Исходя из кадров можно заметить, что клубы черного дыма поднялись довольно высоко. Столб черного смога виден с разных точек города. Причину возгорания еще предстоит выяснить.

Дорогу на перекрестке улиц Красной Сибири и Маяковского уже перекрыли правоохранители.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Жиго не стал молчать о получении российского паспорта
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гигант
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
пожарныегорит домпожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Из-за чего мог произойти пожар?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач
5:40:04 7/20/2021
Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач
В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"
5:35:11 7/20/2021
В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"
БердскПациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска
5:28:48 7/20/2021
Пациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска
Пенсионерам 65+ Москвы разрешили ходить на кружки и секции по QR-коду
5:24:13 7/20/2021
Пенсионерам 65+ Москвы разрешили ходить на кружки и секции по QR-коду
Самые сильные магнитные бури августа 2021: Метеопатам нужно готовиться
5:20:35 7/20/2021
Самые сильные магнитные бури августа 2021: Метеопатам нужно готовиться
В Подмосковье мигранты снова устроили массовую драку со стрельбой
5:19:18 7/20/2021
В Подмосковье мигранты снова устроили массовую драку со стрельбой
Узбекский боец ММА Мурод Хантураев разбился в ДТП на своем его BMW X5
5:09:41 7/20/2021
Узбекский боец ММА Мурод Хантураев разбился в ДТП на своем его BMW X5
Названы опасные симптомы после прививки от коронавируса
5:00:24 7/20/2021
Названы опасные симптомы после прививки от коронавируса
Пьяный россиянин приехал на день рождения подруги с трупом на капоте
4:54:24 7/20/2021
Пьяный россиянин приехал на день рождения подруги с трупом на капоте
БердскТолпа больных коронавирусом идет в красную зону ЦГБ Бердска за бесплатным лекарством
4:42:06 7/20/2021
Толпа больных коронавирусом идет в красную зону ЦГБ Бердска за бесплатным лекарством