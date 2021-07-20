Жутко горит дом на ул. Красной Сибири у шинного центра Vianor в Бердске. Смотрите видео

Алым пламенем полыхает дом на ул. Красная Сибирь в Бердске. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сообщили очевидцы события.
Как рассказал бердчанин Александр, на месте ЧП находятся пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция. Противопожарные действия проходят напротив шинного центра Vianor за ТЦ "Астор" по дороге в микрорайон.
- Деревья уже горят. Сейчас еще и провода начнут. К соседям уже пошло,- комментирует происходящее на видео горожанин.
Исходя из кадров можно заметить, что клубы черного дыма поднялись довольно высоко. Столб черного смога виден с разных точек города. Причину возгорания еще предстоит выяснить.
Дорогу на перекрестке улиц Красной Сибири и Маяковского уже перекрыли правоохранители.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.