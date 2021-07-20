Прокуратура требует закрыть газовую АЗС "Гранд" в Южном микрорайоне Бердска: Выявили 22 нарушения
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Прокуратура требует закрыть газовую АЗС "Гранд" в Южном микрорайоне Бердска: Выявили 22 нарушения

6:22:037/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ответственных лиц два административных дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

В Бердске и в округе несколько газовых АЗС

Прокуратура Бердска проверила газовую заправку и обнаружила нарушения, сообщили в облпрокуратуре 20 июля.

Бердская прокуратура сейчас проводит проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на автогазозаправочных станциях (АГЗС), расположенных на территории города.

По сообщению ведомства, в ходе проверки с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности по Бердску главка МЧС на АГЗС МАЗС «Гранд» ( микрорайон Южный, квартал 12) выявлено 22 нарушения требований пожарной безопасности. Газовую заправку эксплуатируется ООО «Авангард».

-Вскрытые нарушения связаны с несоблюдением минимальных расстояний от наземных резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов до производственных зданий и сооружений, административно-бытовых зданий и сооружений промышленных организаций, а также автомобильных дорог, - уточнили суть претензий в прокуратуре Новосибирской области.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ответственных лиц два административных дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Но постановления прокуратуры пока не рассмотрены.

Более того, во вторник прокуратура Бердска направила в суд иск о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. В качестве обеспечительных мер прокурор заявил требование о запрете эксплуатации АГЗС.

Рассмотрение судом иска взято в прокуратуре на контроль. А надзорный орган тем временем проверяет остальные АГЗС Бердска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", тотальные проверки газовых заправок начались после взрыва и пожара на АГЗС в Новосибирске 14 июня, в результате чего пострадали 35 человек.

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