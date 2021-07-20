Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля
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Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля

9:50:487/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Казанская икона Божией Матери Летняя сотворила много чудес великих. Обязательно поздравь близких и родных!

21 июля - День Казанской иконы Божией Матери
21 июля - День Казанской иконы Божией Матери

21 июля - День Казанской Иконы Божией Матери. Праздник приурочен ко дню освобождения Москвы от поляков в 1916 году. Считается, что именно чудотворная икона помогла ополчению во главе с князем Пожарским преодолеть массу трудностей и победить врага.

21 июля - День Казанской иконы Божией Матери
21 июля - День Казанской иконы Божией Матери

Под Казанскою иконой
Русь Святая восставала.
На погибель супостатам
Войска-рати собирала.

Чистый образ этот строгий славь
И близких в день сей поздравляй.
Смуты все и все невзгоды
Победить им пожелай.

Помни русские святыни,
Их цени и почитай.
Ты на добрые свершения
Жизни путь свой направляй.

Пусть не меркнет лик суровый
С неба, глядя на тебя.
Свет в судьбе откроет новый,
Добродетелью маня.

***

Это не просто икона,
Это такая икона,
Которая Русь и Россию
От бед и потерь бережёт!
Не надо печального звона,
Колокольного звона
И проповедей про мессию.
И так всё знает народ.
И благодарным поклоном,
Почтительным низким поклоном
Встречает народ России —
И юноша и старик
Святой Казанской икону
Матери Божьей икону.
Не призрачного мессию,
А строгий небесный лик

***

Пред Казанским ликом Божьей Матери
В день этот преклони колени.
Она, услышав просьбу, будет пусть внимательна,
Всем хворым ниспошлёт пусть исцеление.

Пускай Спасительница наша
Убережём от всех напастей,
Не даст испить нам горя чашу
И каждого одарит щедро счастьем.

***

Цените Всевышнего, цените иконы,
Цените церковные наши каноны,
Цените всю почесть, всю прелесть икон,
Их смысл, их нежность, их боли и стон...

Они уникальны своей красотой,
Изысканной, нежной своей простотой,
Своим Божеством и верой людей...
Цените: иконы и своих Матерей!

21 июля - День Казанской иконы Божией Матери
21 июля - День Казанской иконы Божией Матери

Казанская Богородица
Даст помощь всем, кто помолится.
Поделится светом чарующим,
Что реет над тьмой торжествующе.

За вас помолюсь Божьей Матери,
Чтоб мягкость сквозила в характере,
Чтоб вера была не по праздникам,
В делах ваших главным участником.

***

Лик явился на Казани
Матерь Божья милосердна,
Нам она защитой станет,
Ее милость непомерна,
Как зарница многогранна,
Уповая в нашу верность,
Верой, души филигранно
Создает, творя нетленность.

***

Светлый день и день святой,
И чтоб был в душе покой,
С утра в церковь соберись,
У иконы помолись...

Помогает всем просящим,
И с душою приходящим,
Кто откроет храма двери,
Всем, кто в чудо свыше верит!

Источник, pozdravok.ru

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