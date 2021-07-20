Мать сбившей трех детей на Mazda Валерии Башкировой рассказала о переживаниях дочери
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мать сбившей трех детей на Mazda Валерии Башкировой рассказала о переживаниях дочери

7:04:437/20/2021Фото: Скриншот
0

Обвиняемую в смерти детей, которые шли по "зебре", перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Два ребенка после аварии погибли, водителя отправили в СИЗО

Мать девушки - водителя, которая на своей Mazda сбила семью с тремя детьми на пешеходном переходе на улице Авиаторов, заявила, что страшно переживает за всех, кто пострадал в аварии. Ее дочь отправили в СИЗО до 16 сентября. Суд ужесточил ей меру пресечения. Первоначально ее отправили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

- Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! — сказала она.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на западе столицы произошло трагическое ДТП. После того, как автомобиль протаранил семью, два ребенка - в возрасте 3 и 5 лет - из трех сбитых скончались в больнице.

Девятимесячная девочка, находившаяся в коляске, выжила и выписана домой в понедельник, 19 июля.

Известно, что обвиняемая Валерия Башкирова только в декабре 2020 года получила водительские права. Ее отец считает, что именно это - неопытность и слепящее солнце стали причиной смертельного ДТП.

Прикованный к коляске Носков растрогал всех зрителей
Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
Как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Контрактники беспощадно до смерти забили россиянина
Максакова в купальнике поразила поклонников
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
сизосбила детейдва ребенка погибли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сможет справиться с таким грузом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мать сбившей трех детей на Mazda Валерии Башкировой рассказала о переживаниях дочери
7:04:43 7/20/2021
Мать сбившей трех детей на Mazda Валерии Башкировой рассказала о переживаниях дочери
Россиянка погибла на прогулке во время отдыха в Турции: Подробности трагедии
6:48:37 7/20/2021
Россиянка погибла на прогулке во время отдыха в Турции: Подробности трагедии
Медотвод от вакцинации против коронавируса на 30 дней дают пациентам с противопоказаниями
6:35:24 7/20/2021
Медотвод от вакцинации против коронавируса на 30 дней дают пациентам с противопоказаниями
БердскПрокуратура требует закрыть газовую АЗС "Гранд" в Южном микрорайоне Бердска: Выявили 22 нарушения
6:22:03 7/20/2021
Прокуратура требует закрыть газовую АЗС "Гранд" в Южном микрорайоне Бердска: Выявили 22 нарушения
Все молитвы на Казанскую летнюю: что просить у иконы Божией Матери 21 июля
6:20:31 7/20/2021
Все молитвы на Казанскую летнюю: что просить у иконы Божией Матери 21 июля
Видео из подземной тюрьмы с крематорием для пыток и убийств под Петербургом опубликовали в Сети
6:09:18 7/20/2021
Видео из подземной тюрьмы с крематорием для пыток и убийств под Петербургом опубликовали в Сети
БердскЖутко горит дом на ул. Красной Сибири у шинного центра Vianor в Бердске. Смотрите видео
5:47:27 7/20/2021
Жутко горит дом на ул. Красной Сибири у шинного центра Vianor в Бердске. Смотрите видео
Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач
5:40:04 7/20/2021
Постковидный синдром может преследовать человека бесконечно, рассказал российский врач
В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"
5:35:11 7/20/2021
В Новороссийске скорая помощь предлагает услуги с "порномедсестрами"
БердскПациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска
5:28:48 7/20/2021
Пациентов с коронавирусом отправили на домашнее лечение из ковидного госпиталя Бердска