Мать сбившей трех детей на Mazda Валерии Башкировой рассказала о переживаниях дочери

Мать девушки - водителя, которая на своей Mazda сбила семью с тремя детьми на пешеходном переходе на улице Авиаторов, заявила, что страшно переживает за всех, кто пострадал в аварии. Ее дочь отправили в СИЗО до 16 сентября. Суд ужесточил ей меру пресечения. Первоначально ее отправили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.
- Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! — сказала она.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на западе столицы произошло трагическое ДТП. После того, как автомобиль протаранил семью, два ребенка - в возрасте 3 и 5 лет - из трех сбитых скончались в больнице.
Девятимесячная девочка, находившаяся в коляске, выжила и выписана домой в понедельник, 19 июля.
Известно, что обвиняемая Валерия Башкирова только в декабре 2020 года получила водительские права. Ее отец считает, что именно это - неопытность и слепящее солнце стали причиной смертельного ДТП.