Подробный календарь стрижек по Луне на август 2021 года: информация о каждом дне
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Подробный календарь стрижек по Луне на август 2021 года: информация о каждом дне

8:20:257/20/2021Фото: pxhere
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20-22 августа - в эти дни можно экспериментировать как со стрижкой, так и окрашиванием. Все пройдет удачно.

стрижка
Выбирайте благоприятные дни и ваши волосы будут вам благодарны

Волосы человека считаются своеобразными антеннами для связи с энергетическими каналами Вселенной. Если они густые, здоровые и блестящие, значит, все в жизни хорошо, а здоровье крепкое. В случае, когда волосы начинают выпадать вместе с луковицами, стали тусклыми и секущимися, следует показаться врачу. На рост и выпадение волос напрямую влияет образ жизни человека, наследственность, внешние факторы, заболевания и моющие средства. Мерами профилактики в данном случае выступают прием витаминов, здоровый сон и питание, защита кожи головными уборами, избегание пребывания в неблагоприятной среде, мытье качественными средствами, а также, визит к парикмахеру в правильные лунные дни.

От того, в какую лунную фазу подстригся человек, тоже зависит рост и выпадение волос. Луна, как и Солнце, влияет на земные процессы и процессы жизнедеятельности в организме людей. Поэтому, если знать, в какие дни следует посетить мастера по стрижкам, укладкам и окрашиванию, можно отрастить густые и длинные волосы, словно грива у коня.

1 августа

В этот день можно не только делать новую прическу, которая изменит жизнь в лучшую сторону, но и заниматься оздоравливающими процедурами укрепления волос.

2-4 августа

Стрижка, сделанная в этот день, ускорит рост волос, но при этом сделает их непослушными. Если мечтаете о вьющихся волосах, то в эти дни можно спокойной идти в парикмахерскую. Окрашивание будет удачным.

5-6 августа

Неблагоприятный день для стрижек, укладок, завивок и окрашиваний. Подойдет для оздоровительных процедур.

7, 8, 9 августа

Те, кто мечтал давно сделать волосы гуще или привлечь в свою жизнь новые позитивные события, могут смело посетить мастера.

10-11 августа

Благоприятный день. Можно делать все процедуры, связанные с волосами. Это принесет удачу.

12-13 августа

Не стоит кардинально перекрашивать или стричь волосы.

14-15 августа

Стричь можно только сухие и истонченные волосы.

16-17 августа

В этот день не стоит проводить каких-либо манипуляций с волосами.

18-19 августа

Удачный день для любых манипуляций с волосами.

20-21-22 августа

В эти дни можно экспериментировать как со стрижкой, так и окрашиванием. Все пройдет удачно.

23-24 августа

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Можно делать укрепляющие процедуры.

25-26 августа

Стричься категорически нельзя. Краситься можно. Рекомендуется делать массаж кожи головы.

27-29 августа

Благоприятный день для стрижки и окрашивания.

30-31 августа

Нейтральный день для процедур.

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