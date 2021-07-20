Подробный календарь стрижек по Луне на август 2021 года: информация о каждом дне

Волосы человека считаются своеобразными антеннами для связи с энергетическими каналами Вселенной. Если они густые, здоровые и блестящие, значит, все в жизни хорошо, а здоровье крепкое. В случае, когда волосы начинают выпадать вместе с луковицами, стали тусклыми и секущимися, следует показаться врачу. На рост и выпадение волос напрямую влияет образ жизни человека, наследственность, внешние факторы, заболевания и моющие средства. Мерами профилактики в данном случае выступают прием витаминов, здоровый сон и питание, защита кожи головными уборами, избегание пребывания в неблагоприятной среде, мытье качественными средствами, а также, визит к парикмахеру в правильные лунные дни.
От того, в какую лунную фазу подстригся человек, тоже зависит рост и выпадение волос. Луна, как и Солнце, влияет на земные процессы и процессы жизнедеятельности в организме людей. Поэтому, если знать, в какие дни следует посетить мастера по стрижкам, укладкам и окрашиванию, можно отрастить густые и длинные волосы, словно грива у коня.
1 августа
В этот день можно не только делать новую прическу, которая изменит жизнь в лучшую сторону, но и заниматься оздоравливающими процедурами укрепления волос.
2-4 августа
Стрижка, сделанная в этот день, ускорит рост волос, но при этом сделает их непослушными. Если мечтаете о вьющихся волосах, то в эти дни можно спокойной идти в парикмахерскую. Окрашивание будет удачным.
5-6 августа
Неблагоприятный день для стрижек, укладок, завивок и окрашиваний. Подойдет для оздоровительных процедур.
7, 8, 9 августа
Те, кто мечтал давно сделать волосы гуще или привлечь в свою жизнь новые позитивные события, могут смело посетить мастера.
10-11 августа
Благоприятный день. Можно делать все процедуры, связанные с волосами. Это принесет удачу.
12-13 августа
Не стоит кардинально перекрашивать или стричь волосы.
14-15 августа
Стричь можно только сухие и истонченные волосы.
16-17 августа
В этот день не стоит проводить каких-либо манипуляций с волосами.
18-19 августа
Удачный день для любых манипуляций с волосами.
20-21-22 августа
В эти дни можно экспериментировать как со стрижкой, так и окрашиванием. Все пройдет удачно.
23-24 августа
Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Можно делать укрепляющие процедуры.
25-26 августа
Стричься категорически нельзя. Краситься можно. Рекомендуется делать массаж кожи головы.
27-29 августа
Благоприятный день для стрижки и окрашивания.
30-31 августа
Нейтральный день для процедур.