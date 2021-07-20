Россиянка погибла на прогулке во время отдыха в Турции: Подробности трагедии

Туристка из России отдыхала на популярном турецком курорте и погибла во время прогулки. Она попала в ДТП, сообщает издание сообщает Sabah.
Трагедия случилась 17 июля в 22:00 по местному времени в районе Махмутлар в Анталии. 40-летняя россиянка, личность которой пока не установили, переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил 21-летний мотоциклист.
Как сообщает издание, женщину протащило за байком несколько метров и отбросило на проезжую часть. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть пострадавшей. Байкер остался жив. Уточняется, что после падения на дорогу он получил легкие ранения и был доставлен в больницу.
Для установления личности россиянки сотрудники полиции взяли отпечатки пальцев. А гражданин Турции после прохождения лечения будет задержан правоохранительными органами.