Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

7:19:387/20/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам президента, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе.

Путин обратился к мусульманам России

Президент России Владимир Путин 20 июля обратился к мусульманам страны с поздравлением в честь праздника Курбан-байрам, сообщает сайт Кремля.

- Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа, — говорится в поздравлении.

Праздник Курбан-байрам является одним из самых главных мусульманских праздников, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В этот день принято делать жертвоприношения и раздавать мясо нуждающимся. Празднование проходит в течение трех дней, во время которых мусульмане ходят друг к другу в гости с подарками и угощениями.

История праздника начинается с древней истории о пророке Ибрахиме, ему трижды снился сон, в котором всевышний просит его принести в жертву сына Исмаила, на что он в конце концов решается. Когда Ибрахим занес кинжал над телом любимого отпрыска, услышал голос, который сказал, что он уже выполнил обещание, данное во сне.

В жертву был принесен барашек, традиция длится на протяжении всей истории ислама.

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