NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле

В космосе вновь путешествует на огромной скорости астероид с названием 2008 GO20. В NASA подтвердили его скорость, а также то, что он подлетит на минимальное расстояние к нашей планете уже в этом месяце - в июле 2021 года.
Максимальное сближение с Землёй состоится этого уже 24 июля. Его траектория была точно рассчитана Центром NASA, который занимается изучением любых космических тел, находящихся в потенциальной близости с Землей. Такую траекторию называют "близким подходом", но несмотря на это, учёные спешат успокоить - астероид не отнесен к классу потенциально опасных.
Астероид GO20 минует Землю на "близком", но безопасном расстоянии, равном 0,03283 астрономической единицы.
Одна астрономическая единица равняется 149 миллионам километров в нашем, земном, понимании.
Примечателен этот астероид тем, что имеет внушительные размеры. Если сравнить его со знаменитым на весь мир Биг-Бэном, то размеры космического тела в два раза превышают размеры известного строения. В поперечнике астероид показал свои размеры, равные 210 метрам.
Скорость полета каменной глыбы тоже внушительная - 8 километров в секунду.