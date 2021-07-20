NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле

10:20:187/20/2021Фото: pxhere
0

Если сравнить его со знаменитым на весь мир Биг-Бэном, то размеры космического тела в два раза превышают размеры известного строения.

астероид
Скорость астероида 8 километров в секунду

В космосе вновь путешествует на огромной скорости астероид с названием 2008 GO20. В NASA подтвердили его скорость, а также то, что он подлетит на минимальное расстояние к нашей планете уже в этом месяце - в июле 2021 года.

Максимальное сближение с Землёй состоится этого уже 24 июля. Его траектория была точно рассчитана Центром NASA, который занимается изучением любых космических тел, находящихся в потенциальной близости с Землей. Такую траекторию называют "близким подходом", но несмотря на это, учёные спешат успокоить - астероид не отнесен к классу потенциально опасных.

Астероид GO20 минует Землю на "близком", но безопасном расстоянии, равном 0,03283 астрономической единицы.

Одна астрономическая единица равняется 149 миллионам километров в нашем, земном, понимании.

Примечателен этот астероид тем, что имеет внушительные размеры. Если сравнить его со знаменитым на весь мир Биг-Бэном, то размеры космического тела в два раза превышают размеры известного строения. В поперечнике астероид показал свои размеры, равные 210 метрам.

Скорость полета каменной глыбы тоже внушительная - 8 километров в секунду.

Жиго не стал молчать о получении российского паспорта
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
Россияне жалуются на неприятные последствия COVID для внешности
Что произошло в доме сибирской отшельницы Агафьи Лыковой
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
Аполлоногромный астероидастероид 2008 GO20Биг-Бэн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Опасаетесь столкновения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
10:20:18 7/20/2021
NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый
10:16:56 7/20/2021
«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый
За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности
10:04:22 7/20/2021
За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности
Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля
9:50:48 7/20/2021
Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля
Космический корабль New Shepard поднял на орбиту основателя Amazon и еще трех пассажиров
9:47:50 7/20/2021
Космический корабль New Shepard поднял на орбиту основателя Amazon и еще трех пассажиров
Дата открытия Вьетнама для российских туристов стала известна
9:32:48 7/20/2021
Дата открытия Вьетнама для российских туристов стала известна
После скандала из-за дворца с золотым унитазом уволили начальника главка МВД Ставрополья
9:23:39 7/20/2021
После скандала из-за дворца с золотым унитазом уволили начальника главка МВД Ставрополья
Как ухаживать за ветками яблони в момент сбора и после сбора урожая?
9:20:03 7/20/2021
Как ухаживать за ветками яблони в момент сбора и после сбора урожая?
Месть за пытки: Бывший зек признался в убийстве участкового полиции
9:14:54 7/20/2021
Месть за пытки: Бывший зек признался в убийстве участкового полиции
Золотой унитаз обнаружили при обыске в доме задержанного за взятки главы ГИБДД Ставрополья
8:46:54 7/20/2021
Золотой унитаз обнаружили при обыске в доме задержанного за взятки главы ГИБДД Ставрополья