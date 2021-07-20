Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные

21 июля
В среду можно заняться посевом или посадкой многолетнего лука, например лука батуна, для того, чтобы ранней весной уже начать собирать зелень. Благоприятно сегодня заниматься укоренением усов у клубники и земляники, собирать вызвавшие семена, можно проводить работу по борьбе с болезнями и вредителями различных культур.
День хорошо подходит для сбора урожая картофеля, а также для выкапывания чеснока и лука на просушку. Сегодня можно вносить удобрение, но не поливать. Удаляйте ненужную поросль, укореняйте черенки и высаживайте цветы с вьющимся стеблем. Хорошо сегодня заниматься консервированием овощей на зиму, сбором лекарственных растений. Нельзя сегодня заниматься пасынкование томатов, прищипывание плетей огурцов, обрезкой растений и их поливом.
22 и 23 июля
В четверг и пятницу выпадают очень плодородные дни. Сегодня можно посеять зелень, посадить или пересадить щавель, с целью его омоложения, вносить корневую и некорневую подкормку, а также проводить работу по борьбе с болезнями и вредителями культур.
Если у вас есть хорошая теплица, можно там посеять цветную капусту и кольраби для того, чтобы собрать урожай поздней осенью. День хорошо подходит для посадки многолетних цветов, розеток земляники. Не желательно сегодня проводить работы с корнями растений.
24 и 25 июля
Самые неблагоприятные дни недели для работы в саду и огороде из-за наступившего полнолуния и первых суток после него. К тому же Луна расположилась в совсем неплодородном знаке Водолея.
26 и 27 июля
В понедельник и вторник луна будет стареть, но будет находиться в очень плодородном знаке Рыб. Абсолютно любые работы, которые можно проводить в огороде, связанные с посадкой, пересадкой, пикированием и посевом культур, сегодня очень благоприятны. Из запрещенных работ сегодня только работа с химией и обрезка деревьев.