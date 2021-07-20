Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные

11:20:557/20/2021Фото: pxhere
0

На этой неделе мы с вами захватим стразу три разных состояния Луны: убывающую фазу, полнолуние и растущую фазу. Во все дни - свои запреты и рекомендации.

луна
Полнолуние состоится 24 июля

21 июля

В среду можно заняться посевом или посадкой многолетнего лука, например лука батуна, для того, чтобы ранней весной уже начать собирать зелень. Благоприятно сегодня заниматься укоренением усов у клубники и земляники, собирать вызвавшие семена, можно проводить работу по борьбе с болезнями и вредителями различных культур.

День хорошо подходит для сбора урожая картофеля, а также для выкапывания чеснока и лука на просушку. Сегодня можно вносить удобрение, но не поливать. Удаляйте ненужную поросль, укореняйте черенки и высаживайте цветы с вьющимся стеблем. Хорошо сегодня заниматься консервированием овощей на зиму, сбором лекарственных растений. Нельзя сегодня заниматься пасынкование томатов, прищипывание плетей огурцов, обрезкой растений и их поливом.

22 и 23 июля

В четверг и пятницу выпадают очень плодородные дни. Сегодня можно посеять зелень, посадить или пересадить щавель, с целью его омоложения, вносить корневую и некорневую подкормку, а также проводить работу по борьбе с болезнями и вредителями культур.

Если у вас есть хорошая теплица, можно там посеять цветную капусту и кольраби для того, чтобы собрать урожай поздней осенью. День хорошо подходит для посадки многолетних цветов, розеток земляники. Не желательно сегодня проводить работы с корнями растений.

24 и 25 июля

Самые неблагоприятные дни недели для работы в саду и огороде из-за наступившего полнолуния и первых суток после него. К тому же Луна расположилась в совсем неплодородном знаке Водолея.

26 и 27 июля

В понедельник и вторник луна будет стареть, но будет находиться в очень плодородном знаке Рыб. Абсолютно любые работы, которые можно проводить в огороде, связанные с посадкой, пересадкой, пикированием и посевом культур, сегодня очень благоприятны. Из запрещенных работ сегодня только работа с химией и обрезка деревьев.

Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
В сети появились фото секретной тюрьмы в Ленинградской области
Прикованный к коляске Носков растрогал всех зрителей
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас большой огород?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
11:20:55 7/20/2021
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
11:12:21 7/20/2021
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
11:00:40 7/20/2021
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
10:55:02 7/20/2021
Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
10:53:40 7/20/2021
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
10:53:00 7/20/2021
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
10:48:12 7/20/2021
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
БердскУслуги эвакуатора в Бердске
10:45:47 7/20/2021
Услуги эвакуатора в Бердске
Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи
10:36:53 7/20/2021
Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи
NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
10:20:18 7/20/2021
NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле