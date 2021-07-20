Россиян предупредили о пустых полках в магазинах: В чем причина?

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили о риске остаться без товара после введения ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки.
Торговля может переместиться в серую зону, что может привести к опустению полок в магазинах и сокращению ассортимента товаров, сообщает РБК.
В России идет реформа, которая предполагает усиление ответственности производителей за утилизацию отходов от использования товаров. Также предполагается введение запрета на продукты, которых нет в реестре. По словам ретейлеров, механизм внесения в реестр не запущен, и каким образом будет происходить сбор информации, непонятно.
К началу 2022 года в России должна осуществляться 100% утилизация упаковки, в которой находится товар. Оплата сбора на экологию будет расти.
О возможности опустения полок говорили и ранее, когда стоимость на социально значимые товары была установлена не выше определенной планки.