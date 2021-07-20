Россиян предупредили о пустых полках в магазинах: В чем причина?
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Россиян предупредили о пустых полках в магазинах: В чем причина?

7:53:127/20/2021Фото: Flickr
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В России идет реформа, которая предполагает усиление ответственности производителей за утилизацию отходов от использования товаров.

Введение ответственность за утилизацию упаковки может стать причиной опустения полок в магазинах

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили о риске остаться без товара после введения ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки.

Торговля может переместиться в серую зону, что может привести к опустению полок в магазинах и сокращению ассортимента товаров, сообщает РБК.

В России идет реформа, которая предполагает усиление ответственности производителей за утилизацию отходов от использования товаров. Также предполагается введение запрета на продукты, которых нет в реестре. По словам ретейлеров, механизм внесения в реестр не запущен, и каким образом будет происходить сбор информации, непонятно.

К началу 2022 года в России должна осуществляться 100% утилизация упаковки, в которой находится товар. Оплата сбора на экологию будет расти.

О возможности опустения полок говорили и ранее, когда стоимость на социально значимые товары была установлена не выше определенной планки.

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