Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
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Одна из вакцин против ковида вызывает паралич

10:55:027/20/2021Фото: pxfuel.com
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Единичные эпизоды одностороннего паралича лицевого нерва были зарегистрированы в ходе первоначальных клинических испытаний трех основных вакцин против COVID-19.

маска, шприц
Единичные эпизоды одностороннего паралича лицевого нерва были зарегистрированы в ходе первоначальных клинических испытаний трех основных вакцин против COVID-19
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Случай с пациентом, у которого было два паралича лицевого нерва - один после первого и другой после второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19, - убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла (паралич лицевого нерва неизвестной причины) связан с Pfizer- Вакцина BioNTech, пишут врачи в журнале BMJ Case Reports .

Они описывают первый случай, описанный в медицинской литературе, двух отдельных односторонних параличей лицевого нерва , когда мышцы на одной стороне лица становятся слабыми или парализованными, что происходит вскоре после каждой дозы вакцины COVID-19, пишет medicalxpress.com.

«Возникновение эпизодов сразу после введения каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был связан с вакциной Pfizer-BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена», - говорят авторы.

Единичные эпизоды одностороннего паралича лицевого нерва были зарегистрированы в ходе первоначальных клинических испытаний трех основных вакцин против COVID-19, одобренных для использования в Великобритании (Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford / Astra Zeneca), и были сообщения о последующих случаях.

В исследованиях фазы 3 было зарегистрировано четыре случая паралича лицевого нерва неизвестной причины (паралич Белла) у добровольцев, получивших мРНК-вакцину Pfizer-BioNTech, по сравнению с отсутствием у тех, кто получил вакцину плацебо, и три случая были зарегистрированы у добровольцев, получивших вакцину. Вакцина с мРНК Moderna по сравнению с вакциной в группе плацебо. Также было зарегистрировано три случая паралича лицевого нерва у добровольцев, получивших вакцину Oxford / AstraZeneca во время клинических испытаний, и было три случая у добровольцев, получивших вакцину плацебо.

В этом отчете описывается 61-летний мужчина европеоидной расы, у которого в анамнезе не было паралича лицевого нерва, у которого случился паралич Белла на правой стороне лица через пять часов после получения первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech, а также более тяжелый эпизод паралича Белла на левой стороне лица через два дня после приема второй дозы.

У пациента был высокий ИМТ, высокое кровяное давление , высокий уровень холестерина и диабет 2 типа. Обе дозы вакцины вводили в левую руку.

Пациент обратился в отделение неотложной помощи после первого приступа, не мог должным образом закрыть левый глаз или двигать левой стороной лба, и ему был поставлен диагноз паралич Белла. Обычный анализ крови и компьютерная томография головы не выявили никаких проблем, он был выписан на курс стероидов, и паралич лицевого нерва полностью исчез.

Пациент получил вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech через шесть недель после первой, а через два дня у него развился более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва. Симптомы включали подтекание, затруднение глотания и неспособность полностью закрыть левый глаз. Он обратился в реанимацию , где ему снова прописали курс стероидов. Он также был направлен в клинику неотложной помощи отоларингологии (уха, носа и горла), где продолжили прием стероидов и направили в офтальмологию.

Авторы сообщают, что его симптомы значительно улучшились, и состояние пациента почти полностью нормализовалось. «Пациенту посоветовали обсудить будущие вакцины мРНК с терапевтом в индивидуальном порядке, принимая во внимание риск и польза от каждой вакцины», - говорят они.

Считается, что паралич Белла связан с воспалением лицевого нерва и отеком из-за скопления жидкости (отека), вызванного вирусом. В 2004 году было показано, что инактивированная интраназальная вакцина против гриппа значительно увеличивает риск паралича Белла, и ее применение было прекращено. Увеличение случаев паралича Белла также наблюдалось после введения других противогриппозных и менингококковых вакцин, хотя причинно-следственная связь не была установлена.

Хотя в большинстве случаев паралич Белла со временем проходит самопроизвольно, симптомы могут вызывать значительную временную нетрудоспособность, влияющую на выражение лица и способность есть и пить. Факторы риска включают диабет, ожирение, гипертонию, беременность, преэклампсию и заболевания верхних дыхательных путей.

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