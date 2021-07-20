Песков ответил на слухи о стройке на 50 млрд рублей у резиденции Путина в Ново-Огарево
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Песков ответил на слухи о стройке на 50 млрд рублей у резиденции Путина в Ново-Огарево

8:29:387/20/2021Фото: МБХ медиа
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Земля, ранее оформленная в собственность РФ, якобы весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службе охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд".

Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июля ответил на сообщения о стройке рядом с резиденцией Владимира Путина в Ново-Огарево.
"В Ново-Огарево нет никаких строек. Это резиденция главы государства... Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек", — ответил Песков на вопрос о правдивости публикации в интернете.

О строительстве комплекс зданий, стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей, указано в расследовании "МБХ медиа". Среди построек – ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат.

Все это, как ссылается издание на слова строителей и охраны, "режимные объекты". Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье якобы ведется в условиях секретности. Земля, ранее оформленная в собственность РФ, якобы весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службе охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд".

На каждом подъезде к стройке установлены знаки "въезд запрещен", территория огорожена бетонным забором высотой в 6 метров. Общая площадь объектов – 56 тысяч кв. метров. Уже построен гостевой дом в 4 тысячи кв. метров. Сейчас, по словам строителей, идёт строительство ледовой площадки в 30 тысяч квадратов (без учета подземных этажей), четырехэтажного гостевого комплекса в 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительного комплекса в 16 тысяч квадратных метров. Здание, по словам инженеров, будет оборудовано самой современной техникой, а планировка указывает на то, что пациенты в этой клинике будут очень непростые, сообщается в расследовании.

С противоположного от резиденции Путина берега Москвы-реки к новым объектам можно будет проехать через двухполосный мост с тротуаром, который сейчас достраивается. Стоимость его строительства эксперты оценили примерно в 200 миллионов рублей. В поле находятся песчаные насыпи, которые, по мнению авторов расследования, могут быть основанием для вертолетной площадки.

При этом изданию не удалось обнаружить контрактов между подрядчиками этих объектов и ФСО или Управлением делами президента. Для кого на территории рядом с резиденцией Владимира Путина строятся гостевой комплекс, ледовая арена и больница, неизвестно.

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