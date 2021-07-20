Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые

Исследователи из Michigan Medicine обнаружили еще одно функциональное аутоантитело у пациентов с COVID-19, которое способствует развитию болезни и вызывает «огненную бурю» сгустков крови и воспаление, которое она вызывает.
Растущее количество исследований предполагает, что COVID-19 имитирует многие аспекты системных аутоиммунных расстройств, включая высвобождение потока сверхактивных иммунных клеток, которые производят токсичные сети белков и ДНК, называемые внеклеточными ловушками нейтрофилов или NET, пишет medicalxpress.com.
Для этого исследования команда проанализировала сыворотку более 300 госпитализированных пациентов с COVID в поисках нового аутоантитела, которое защищает токсичные сети от разрушения и оказывает длительное вредное воздействие на организм пациента.
Результаты, опубликованные в JCI Insight, показывают заметно повышенные уровни антител против NET у многих участников. У людей с более высоким уровнем аутоантител вероятность развития тяжелых симптомов COVID-19 выше.
«Мы видим множество различных антител, вырабатываемых у пациентов с COVID-19, и теперь мы обнаружили еще одно клинически значимое антитело, которое, вероятно, способствует тяжелой форме COVID», - сказал Ю (Рэй) Цзо, доктор медицины, ведущий автор и ревматолог из Michigan Medicine. «Они подпитывают воспалительный шторм, который мы наблюдаем в самых серьезных случаях вирусной инфекции».
Исследователи создали сети в лаборатории и инкубировали их с сывороткой пациентов с COVID. Они обнаружили, что сыворотка пациентов с более высоким уровнем антител против NET пыталась разрушить токсичные ловушки.
Команда также добавила в здоровую сыворотку анти-NET, очищенные от инфицированных пациентов. В то время как сыворотка здорового человека должна полностью разрушить внеклеточные ловушки, очищенные антитела против NET значительно затрудняют этот процесс.
«Мы знали, что люди с тяжелыми формами COVID имеют большее количество этих внеклеточных ловушек нейтрофилов, которые усиливают воспаление и способствуют образованию тромбов», - сказал Джейсон Найт, доктор медицины, автор статьи и доцент кафедры ревматологии в Michigan Medicine. «Теперь мы обнаружили, что этот процесс усугубляется антителами против NET, которые нарушают иммунный гомеостаз нашего организма во время инфекции COVID-19».
Сходства с другим аутоиммунным заболеванием
Цзо и медицинская группа штата Мичиган ранее сообщали о наличии анти-NET у пациентов с антифосфолипидным синдромом, системным аутоиммунным заболеванием, характеризующимся тяжелыми тромбами и повторяющейся потерей беременности.
Антитела против NET, которые, вероятно, связаны с развитием рецидивирующих тромбов и более тяжелым заболеванием при антифосфолипидном синдроме, показали удивительно схожую функцию в этом исследовании пациентов с COVID-19, сказал корреспондент Йоген Канти, доктор медицины, кардиолог и сосудистая система. Специалист по медицине в Национальном институте сердца, легких и крови и исследователь Ласкера в Национальном институте здоровья.
«При обоих заболеваниях антитела против NET покрывают поверхность внеклеточных ловушек нейтрофилов, что значительно затрудняет очистку организма от этой сети, которая вызывает воспаление и свертывание крови», - сказал Канти. «Знание их функции, вероятно, поможет врачам разработать более целенаправленные методы лечения COVID-19, а также других воспалительных заболеваний».
Как COVID-19 запускает выработку различных аутоантител, в том числе антител против NET, остается неизвестным. Цзо отметил, что дальнейшее изучение аутоиммунных аспектов вируса не только приведет к лучшему пониманию болезни, но и, вероятно, прольет свет на происхождение аутоиммунных заболеваний.
Дальнейшие исследования и «затяжной COVID»
Результаты исследования могут также раскрыть другие загадки COVID, в том числе сохранение симптомов у некоторых людей через несколько месяцев после удаления вируса, явление, известное как длительный COVID, сказал Цзо.
Команда в настоящее время проводит последующее исследование, перезванивая пациентам, которые ранее были госпитализированы, для повторного тестирования на анти-NET и другие аутоантитела, которые образовались во время их госпитализации.
Ранее они обнаружили стойкие антитела против NET, которые сохранялись у пациентов с антифосфолипидным синдромом до четырех лет. Команда изучит, влияют ли аутоантитела на длительный период COVID, пост-острые последствия вируса, отмеченные такими симптомами, как мозговой туман, усталость и одышка.
По словам Цзо, несмотря на то, что вакцинация делает свою работу по ограничению тяжелых инфекций и госпитализаций, миллионы людей все еще ощущают последствия длительного COVID, поэтому это исследование так важно.
«Чем лучше мы понимаем эти индуцированные COVID аутоантитела, такие как антитела против NET, тем лучше мы будем оснащены для борьбы с COVID-19 на каждой стадии вирусной инфекции», - сказал Цзо. «Изучение этих антител также научит нас механизмам аутоиммунитета в целом, особенно в области ревматологии».