Месть за пытки: Бывший зек признался в убийстве участкового полиции

Бывший зек признался в убийстве участкового Владислава Неудахина, которого 15 июля нашли мертвым в сгоревшем автомобиле.
57-летний житель Алтайского края с детства ненавидел полицейских, о чем рассказал следователям. Задержанный пояснил, что в феврале 2021 года 39-летний участковый вместе с напарником якобы проводили «воспитательную» работу, вывезя его в безлюдное место и избивая с пакетом на голове.
Вручение повестки 14 июля происходило, по словам задержанного с напоминанием о том дне, после чего бывший зек решил, что убьет участкового в тот же день. Он сам попросил подвести его до дороги, взяв с собой самодельное ружье.
Во время поездки в машине он выстрелил в полицейского, а оружие выбросил. В настоящее время идет проверка показаний задержанного, о наличии психических заболеваний не сообщается.
Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», 14 июля участковый отправился в поселок Гоньба для того, чтобы вручить повестку 57-летнему находящемуся под надзором полиции бывшему заключенному. О его пропаже заявила жена, которая не дождалась супруга с работы. Утром в трех километрах от селения был найден сгоревший автомобиль, в котором находилось тело убитого участкового.