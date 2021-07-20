Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения

Тестирование всего итальянского города показывает, что уровни антител остаются высокими через девять месяцев после заражения SARS-CoV-2, будь то симптоматическое или бессимптомное.
Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона проверили более 85 процентов из 3000 жителей Во, Италия, в феврале / марте 2020 года на заражение SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, и проверили их. снова в мае и ноябре 2020 года на антитела против вируса, пишет medicalxpress.com.
Команда обнаружила, что 98,8% людей, инфицированных в феврале / марте, показали определяемые уровни антител в ноябре, и не было никакой разницы между людьми, у которых были симптомы COVID-19, и людьми, у которых не было симптомов. Результаты опубликованы сегодня в Nature Communications .
Уровни антител отслеживались с помощью трех «тестов» - тестов, которые выявляют разные типы антител, которые реагируют на разные части вируса. Результаты показали, что, хотя все типы антител показали некоторое снижение в период с мая по ноябрь, скорость распада была разной в зависимости от анализа.
Команда также обнаружила случаи повышения уровня антител у некоторых людей, что указывает на потенциальное повторное заражение вирусом, что способствует укреплению иммунной системы .
Ведущий автор доктор Илария Доригатти из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC и Института болезней и экстренной аналитики имени Абдула Латифа Джамиля (J-IDEA) в Imperial заявила: «Мы не нашли доказательств того, что уровни антител между симптоматическими и бессимптомными инфекциями. значительно различаются, что позволяет предположить, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции.
«Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время. . "
Профессор Энрико Лавеццо из Университета Падуи сказал: «Тестирование в мае показало, что 3,5 процента населения Vo 'были подвержены воздействию вируса, хотя не все из этих субъектов знали о своем воздействии, учитывая большую долю бессимптомных инфекции.
«Однако при последующем наблюдении, которое проводилось примерно через девять месяцев после вспышки, мы обнаружили, что антител было меньше, поэтому нам необходимо продолжать мониторинг устойчивости антител в течение более длительного периода времени».
Команда также исследовала статус инфицирования членов домохозяйства, чтобы оценить, насколько вероятно, что инфицированный член передаст инфекцию в домохозяйстве. Их моделирование предполагает, что была вероятность примерно 1 из 4, что человек, инфицированный SARS-CoV-2, передаст инфекцию члену семьи, и что большая часть передачи (79 процентов) вызвана 20 процентами инфекций.
Этот вывод подтверждает, что существуют большие различия в количестве вторичных случаев, вызванных инфицированными людьми, при этом большинство инфекций не вызывают новых инфекций, а меньшая часть инфекций вызывает большое количество инфекций.
Значительные различия в том, как один инфицированный человек может заразить других в популяции, предполагает, что поведенческие факторы являются ключевыми для борьбы с эпидемией, а физическое дистанцирование, а также ограничение количества контактов и ношения маски по-прежнему важны для снижения риска передачи болезнь, даже в сильно вакцинированных группах населения.
Набор данных команды, который включает результаты двух кампаний массового тестирования ПЦР, проведенных в феврале и марте, и опроса на антитела, проведенного в мае, а затем снова в ноябре, также позволил им разделить влияние различных мер контроля.
Они показали, что при отсутствии изоляции случаев и кратковременной изоляции одного ручного отслеживания контактов было бы недостаточно для подавления эпидемии.
Руководитель проекта профессор Андреа Крисанти из Департамента естественных наук в Imperial и Департамента молекулярной медицины Университета Падуи сказал: «Наше исследование также показывает, что отслеживание контактов вручную - поиск позитивных людей на основе известных и заявленных контакты - имели бы ограниченное влияние на сдерживание эпидемии, если бы не сопровождались массовым обследованием ».
Д-р Доригатти добавил: «Совершенно очевидно, что эпидемия еще не закончена ни в Италии, ни за рубежом. Двигаясь вперед, я думаю, что фундаментально важно продолжать вводить первую и вторую дозы вакцины, а также усилить эпиднадзор, включая отслеживание контактов. Поощрение осторожности и ограничение риска заражения SARS-CoV-2 будет по-прежнему иметь важное значение ».