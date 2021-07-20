За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности
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За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности

10:04:227/20/2021Фото: Pixabay
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Стало известно, что медики сами призывают повременить с прививкой своих знакомых и пациентов.

Прививочная кампания будет более эффективной, если наказывать тех, кто от нее отговаривает
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с предложением ввести ответственность за призыв к бойкотированию от прививок без медицинских показателей.

По словам Петрова, значительная часть общества до сих пор не сделала прививки из-за того, что поступает много ложной информации о вреде вакцин. Также стало известно, что медики сами призывают повременить с прививкой своих знакомых и пациентов.

- В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании, — говорится в обращении.

По мнению Петрова, принимаемые меры по пропаганде вакцинации недостаточны, пора вводить карательные меры для тех, кто призывает отказываться от прививок.

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прививкивакцинациянаказание за призывы отказываться от прививок
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