За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с предложением ввести ответственность за призыв к бойкотированию от прививок без медицинских показателей.
По словам Петрова, значительная часть общества до сих пор не сделала прививки из-за того, что поступает много ложной информации о вреде вакцин. Также стало известно, что медики сами призывают повременить с прививкой своих знакомых и пациентов.
- В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании, — говорится в обращении.
По мнению Петрова, принимаемые меры по пропаганде вакцинации недостаточны, пора вводить карательные меры для тех, кто призывает отказываться от прививок.