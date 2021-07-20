После скандала с дворцом с золотым унитазом уволили начальника главка МВД Ставрополья
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После скандала с дворцом с золотым унитазом уволили начальника главка МВД Ставрополья

9:23:397/20/2021
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Начальника управления ГИБДД Ставропольского края и еще шестерых жителей региона ранее задержали по подозрению в получении взяток на сумму около 20 млн рублей.

Начальника ГУ МВД Ставрополья уволил после скандала с золотым дворцом министр Колокольцев

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила во вторник, что глава ведомства Владимир Колокольцев решил отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Ранее сообщалось, что начальника управления ГИБДД Ставропольского края и еще шестерых жителей региона задержали по подозрению в получении взяток на сумму около 20 млн рублей.

Решение об отстранении Щеткина от должности было принято по результатам специальной операции, проведенной в регионе сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России, а также управления "М" Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", организованное преступное сообщество "работало" с 2017 года - брала взятки на дорогах за беспрепятственный проезд машин с зерном группировка во главе с начальником ГИБДД  Сафоновым.

В доме задержанного бывшего главы ГИБДД, который представляет собой особняк в два этажа с колоннами и золотыми воротами, проводили съемку, которая стала доказательством любви к роскошной жизни. Дом заполнен самыми дорогими предметами, при ремонте использовались эксклюзивные материалы - в комнатах убранство из лепнины и фресок на потолках.

Глава ГИБДД поставил в своей уборной золотой унитаз, душевую кабину с позолоченными дверями и ванную с золотыми смесителями. Лестницы в доме - из мрамора с позолоченными перилами, висят хрустальные люстры.

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