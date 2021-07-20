«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый

О максимальной защите, которую получает человек, привившийся «ЭпиВакКороной», заявил Алексей Хромых. Профессор вирусологии Университета Квинсленда, член Оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов считает, что иммунитет после вакцинации данным препаратом, поможет защитить от заражения любой мутацией коронавируса и обезопасить от тяжелого течения заболевания в случае заражения.
- Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами, - сказал Хромых.
По слова специалиста, данная вакцина состоит из сложной комбинации трех пептидов из основного коронавирусного антигена - спайк-белка.
«ЭпиВакКорона» российский препарат, который был разработан в новосибирском научном центре «Вектор». По информации, которую предоставил Роспотребнадзор, у данной вакцины очень высокая степень безопасности, так как в ее производстве не используются живые вирусы, а формирование иммунитета происходит благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России прививают тремя вакцинами, Бердск не исключение.