«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый
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«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый

10:16:567/20/2021Фото: Pixabay
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У данной вакцины очень высокая степень безопасности, так как в ее производстве не используются живые вирусы,

Привитые "ЭпиВакКороной" граждане находятся в большей безопасности из-за состава препарата
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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О максимальной защите, которую получает человек, привившийся «ЭпиВакКороной», заявил Алексей Хромых. Профессор вирусологии Университета Квинсленда, член Оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов считает, что иммунитет после вакцинации данным препаратом, поможет защитить от заражения любой мутацией коронавируса и обезопасить от тяжелого течения заболевания в случае заражения.

- Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами, - сказал Хромых.

По слова специалиста, данная вакцина состоит из сложной комбинации трех пептидов из основного коронавирусного антигена - спайк-белка.

«ЭпиВакКорона» российский препарат, который был разработан в новосибирском научном центре «Вектор». По информации, которую предоставил Роспотребнадзор, у данной вакцины очень высокая степень безопасности, так как в ее производстве не используются живые вирусы, а формирование иммунитета происходит благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России прививают тремя вакцинами, Бердск не исключение.

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