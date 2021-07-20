Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи

10:36:537/20/2021Фото: СКР
0

Как установили следователи, полтора года назад сын бросил работу, чтобы ухаживать за матерью. Справлялся - в доме был идеальный порядок,у погибшего, по словам соседей, были золотые руки.

Омич убил больную мать и себя

Житель Тевризкого района Омска в воскресенье пришел проведать своего приятеля. И он наткнулся на его труп и тело его пожилой матери.

По информации СКР по Омской области, 18 июля в 20:15 поступило сообщение, что в одном из частных домов обнаружены тела 83-летней женщины и ее 51-летнего сына. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи опросили обнаружившего мертвых. По его словам, несколько дней назад он заходил к знакомому в гости, мужчины выпили, и друг стал жаловаться на больную мать, которая не вставала с постели и страдала психическим расстройством.

Как установили следователи, полтора года назад сын бросил работу, чтобы ухаживать за матерью. Справлялся - в доме был идеальный порядок,у погибшего, по словам соседей, были золотые руки.

-По предварительным данным, именно сын расправился с больной матерью, а потом покончил жизнь самоубийством, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Это основная версия случившегося. Но следствие рассматривает и другие причины трагедии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2021 года в Бердске пожилая мать убила сына-инвалида в свой день рождения. Страдающего ДЦП 39-летнего сына она отравила таблетками, а потом пыталась покончить с собой. Мать долгие годы ухаживала за своим ребенком.

Вернувшийся домой муж обнаружил близких людей, лежащих без сознания, и записку жены. Замученная обстоятельствами своего вынужденного затворничества Ирина написала: «Саша, прости, мы устали, так будет лучше. Максим был согласен». Вероятно, что мать, принимая такое чудовищное решение избавления от всех проблем, пыталась объяснить своему взрослому ребенку мотивы этого поступка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
Кому нельзя употреблять зеленые яблоки
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Роскачество определило самый качественный кефир в России
Синоптики предупредили о похолодании
Духовный лидер Ирана сделал важное заявление мусульманам
Какая осень ожидает москвичей: синоптик все рассказал
самоубийствоинвалидмать убила сына
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не выдержал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
10:20:18 7/20/2021
NASA: Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года на огромной скорости приблизится к Земле
«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый
10:16:56 7/20/2021
«ЭпиВакКорона» защищает от любых мутаций коронавируса, заявил ученый
За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности
10:04:22 7/20/2021
За призывы к отказу от вакцинации требуют привлекать к ответственности
Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля
9:50:48 7/20/2021
Уникальные открытки С днем Казанской летней Божией матери и нежные поздравления для верующих в праздник 21 июля
Космический корабль New Shepard поднял на орбиту основателя Amazon и еще трех пассажиров
9:47:50 7/20/2021
Космический корабль New Shepard поднял на орбиту основателя Amazon и еще трех пассажиров
Дата открытия Вьетнама для российских туристов стала известна
9:32:48 7/20/2021
Дата открытия Вьетнама для российских туристов стала известна
После скандала из-за дворца с золотым унитазом уволили начальника главка МВД Ставрополья
9:23:39 7/20/2021
После скандала из-за дворца с золотым унитазом уволили начальника главка МВД Ставрополья
Как ухаживать за ветками яблони в момент сбора и после сбора урожая?
9:20:03 7/20/2021
Как ухаживать за ветками яблони в момент сбора и после сбора урожая?
Месть за пытки: Бывший зек признался в убийстве участкового полиции
9:14:54 7/20/2021
Месть за пытки: Бывший зек признался в убийстве участкового полиции
Золотой унитаз обнаружили при обыске в доме задержанного за взятки главы ГИБДД Ставрополья
8:46:54 7/20/2021
Золотой унитаз обнаружили при обыске в доме задержанного за взятки главы ГИБДД Ставрополья