Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи

Житель Тевризкого района Омска в воскресенье пришел проведать своего приятеля. И он наткнулся на его труп и тело его пожилой матери.
По информации СКР по Омской области, 18 июля в 20:15 поступило сообщение, что в одном из частных домов обнаружены тела 83-летней женщины и ее 51-летнего сына. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи опросили обнаружившего мертвых. По его словам, несколько дней назад он заходил к знакомому в гости, мужчины выпили, и друг стал жаловаться на больную мать, которая не вставала с постели и страдала психическим расстройством.
Как установили следователи, полтора года назад сын бросил работу, чтобы ухаживать за матерью. Справлялся - в доме был идеальный порядок,у погибшего, по словам соседей, были золотые руки.
-По предварительным данным, именно сын расправился с больной матерью, а потом покончил жизнь самоубийством, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Это основная версия случившегося. Но следствие рассматривает и другие причины трагедии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2021 года в Бердске пожилая мать убила сына-инвалида в свой день рождения. Страдающего ДЦП 39-летнего сына она отравила таблетками, а потом пыталась покончить с собой. Мать долгие годы ухаживала за своим ребенком.
Вернувшийся домой муж обнаружил близких людей, лежащих без сознания, и записку жены. Замученная обстоятельствами своего вынужденного затворничества Ирина написала: «Саша, прости, мы устали, так будет лучше. Максим был согласен». Вероятно, что мать, принимая такое чудовищное решение избавления от всех проблем, пыталась объяснить своему взрослому ребенку мотивы этого поступка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».