Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
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Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка

10:53:407/20/2021Фото: pexels.com
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Мальчика не отпускали в школу – он трудился на ферме с 8 часов утра до 11 вечера, выгребая навоз. Ранее судимый фермер неоднократно избивал своих жертв. СК начал проверку.

ноги, цепь
В Тульской области фермер держал в рабстве женщину и ребенка

Общественная организация «Альтернатива», занимающаяся освобождением людей из рабства, сообщила о женщине и ребенке, которых удалось спасти в Тульской области.

По предварительным данным, старший сын потерпевшей долгое время проживал в регионе и как-то позвал мать в гости. Женщина приехала вместе с младшим сыном и решила остаться работать на местной ферме.

Хозяин фермы, ранее судимый, сначала поддержал гостью – помог в восстановлении утерянных документов. А после того, как ее старший сын переехал в другое место,  изменил свое отношение – начал систематически избивать женщину и ее 11-летнего сына.

Мальчика не отпускали в школу – он трудился на ферме с 8 часов утра до 11 вечера, выгребая навоз.

Спустя время потерпевшей удалось связаться с волонтерами, которые передали информацию о ней представителям «Альтернативы». Сейчас женщину с сыном забрали с территории фермы, расположенной в деревне Чернятино Ефремовского района.

Информацию о факте рабства передали в правоохранительные органы. По предварительной информации, женщина с ребенком находились в рабстве 4 года.

По информации регионального управления СК, проводится проверка по выявленному в СМИ сообщению о противоправных действиях в отношении женщины и ее несовершеннолетнего сына.

-В средствах массовой информации региона распространено сообщение о том, что в деревне Чернятино Ефремовского района Тульской области незаконно удерживали женщину и ее несовершеннолетнего сына, применяли к ним насилие и заставляли заниматься тяжелым физическим трудом, - рассказали в ведомстве. -В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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