Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
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Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"

11:12:217/20/2021
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ФСИН опровергло сообщения СМИ о том, что сбившую детей студентку держат в одиночной камере. Обвиняемая в ДТП с гибелью детей помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6.

Башкирова находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства

Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о том, что сбившая троих детей на "зебре" в Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова помещена в одиночную камеру следственного изолятора.

Обвиняемая в ДТП с гибелью детей на ул. Авиаторов в Москве помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6.

В следственный изолятор она прибыла 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства.

"Также, как и другие арестованные, содержащиеся в следственном изоляторе, Башкирова находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения", - уточнили в УФСИН.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в понедельник по просьбе прокуратуры суд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, установив срок ареста до 16 сентября.

Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

«Наблюдатели посетили Башкирову в СИЗО-6. Сейчас она на карантине, где её обследуют медики и психологи, после чего переведут в общую камеру. Она просила наблюдателей не сообщать журналистам подробностей о её жизни в СИЗО. Могу сказать только, что условия её содержания полностью соответствуют требованиям закона», — цитирует ТАСС члена столичной ОНК Ольги Дружининой.

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что СИЗО, в котором находится Валерия Башкирова, на хорошем счету.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний скончался вечером 17 июля. У девятимесячной девочки диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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