Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"

Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о том, что сбившая троих детей на "зебре" в Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова помещена в одиночную камеру следственного изолятора.
Обвиняемая в ДТП с гибелью детей на ул. Авиаторов в Москве помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6.
В следственный изолятор она прибыла 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства.
"Также, как и другие арестованные, содержащиеся в следственном изоляторе, Башкирова находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения", - уточнили в УФСИН.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в понедельник по просьбе прокуратуры суд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, установив срок ареста до 16 сентября.
Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.
«Наблюдатели посетили Башкирову в СИЗО-6. Сейчас она на карантине, где её обследуют медики и психологи, после чего переведут в общую камеру. Она просила наблюдателей не сообщать журналистам подробностей о её жизни в СИЗО. Могу сказать только, что условия её содержания полностью соответствуют требованиям закона», — цитирует ТАСС члена столичной ОНК Ольги Дружининой.
Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что СИЗО, в котором находится Валерия Башкирова, на хорошем счету.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний скончался вечером 17 июля. У девятимесячной девочки диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.