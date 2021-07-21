Сердечные картинки на Казанскую Летнюю 21 июля и слова от чистого сердца
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Сердечные картинки на Казанскую Летнюю 21 июля и слова от чистого сердца

10:15:587/21/2021Фото: otkritkiok.ru, bipbap.ru
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Сегодня праздник светлый — Иконы Божией Матери, Казанской чудотворной, Известной благодатями.

21 июля - День Казанской иконы Божией Матери
21 июля - День Казанской иконы Божией Матери

В светлый день желаю счастья вам!
Тихого, земного, нежного,
Чтоб всё было по-хорошему,
И любовь была безбрежною!

Чтоб глазами Божией Матери
Были вы всегда присмотрены,
Чтобы все мечты и радости
До одной были исполнены!

***

В светлый день и в вашем доме,
Чудом веет от иконы,
Пусть хранит, оберегает,
Божья Матерь Вас спасает!

Пусть в делах Вас ждёт успех,
Пусть одарит она всех,
Миром, верой, теплотою,
Чтоб чисты были душою!

21 июля - День Казанской иконы Божией Матери
21 июля - День Казанской иконы Божией Матери

С днем иконы Божьей матери тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и любви от души желаю.
Пусть купала на храмах для тебя сверкают.
Церковный звон с иконами на подвиг вдохновляют.
Радуйся ты солнышку и звездочкам небесным.
Встречай людей по жизни только интересных.
Пусть Божья матерь в сердце теплоту внесет,
И все невзгоды с бедами сторонкой отведет.
С праздником великим тебя я поздравляю,
Твою дорожку жизни молитвой освещаю.

***

Сегодня праздник светлый —
Иконы Божией Матери,
Казанской чудотворной,
Известной благодатями.

Пускай она хранит тебя
От всяческих недугов,
От бедствий и напастей.
И от нечистых духов.

Защитница пред Богом —
Она всегда с тобою!
Довериться ей можешь
Ты с просьбою любою.

Так не суди же строго
Меня ты за стишок —
Пусть станет у нас меньше

С тобой хоть на грешок!

***

Великий праздник на Руси
Святой иконы появление.
Народ заступницу просил —
И приходило избавление.

Для тех, кто верит в чудеса,
Чья вера — непоколебима,
Даруют чудо небеса —
И беды, вдруг, проходят мимо.

21 июля - День Казанской иконы Божией Матери
21 июля - День Казанской иконы Божией Матери

Пусть Божья Матерь за вас заступается
И охраняет собою ваш дом.
Пускай лишь хорошее с вами случается
И вам за добро отвечают добром!

Пусть любят и ценят вас близкие люди!
Доверьте Ей жизни ваших детей.
Ее благодать рядом с вами будет
Всегда и везде, на любом из путей.

***

Пусть Казанская икона
Божьей Матери даст радость,
Пусть утешит, успокоит,
Чтоб печалей не осталось!

Сохранит в путях-дорогах,
Сбережёт любовь, уют,
Пусть успехов будет много,
А мечты не подведут!

Источник, pozdravok.ru

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