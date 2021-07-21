Чудесные картинки и душевные слова на 21 июля День Казанской Летней иконы Божией Матери

21 июля на Руси отмечают День Казанской Иконы Божией Матери.
21 июля - День Казанской иконы Божией МатериИконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней и ненастий,
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех, всех кто очень просит, одари.
***
Икона Божьей матери Казанской —
Защита для заблудшего в пути.
С любой бедой, проблемой и ненастьем
К ней смело можно в церкви подойти!
Подумать о своем и помолиться,
За радости спасибо ей сказать.
И низко-низко в ноги поклониться,
Ведь есть она на то и Божья мать!
Всех с праздником великим поздравляем,
Окутает пускай всех благодать.
И в праведность поверят снова люди,
И будут снова верить и мечтать!
Пусть Казанская икона
От несчастья бережет,
Богоматерь пусть поможет,
Веру в сердце пусть зажжет.
Знай, что чудеса возможны,
Искренне всегда молись,
Небеса всегда помогут
Воплотить желания в жизнь.
***
Поздравляю с Днём Казанской!
Пусть любовь стучится в дом,
Согревает сердце ласка,
Расцветает всё кругом.
Крепнет дружба и здоровье,
Счастье светится в глазах,
Нежность душу пусть укроет,
Будто в самых добрых снах!
***
Пусть Божья Матерь принесет
В твой дом уют, тепло, достаток,
От бед и слез убережет
И наведет в душе порядок!
Поможет воплотить Она
Пускай все добрые мечты!
Пусть будет жизнь твоя полна
Любви, добра и чистоты!
Богородицы Казанскую икону
Чтим сегодня, в этот час.
Мир наполнен колокольным звоном,
Поздравляю от души я вас.
Богородица пускай своею рукою
От любой беды всегда хранит.
Жизнь печалью не тревожит никакою
И душа пускай от горя не болит.
***
Пусть Казанская икона Божьей Матери
Нас сохранит от бед и от невзгод,
Истинная вера во спасение
В сердцах и душах наших пусть живет.
Пусть Матерь Божья силою святою
Нам исцеление даст и силы жить,
Желаю вам терпения и смирения,
Желаю в сердце веру вам хранить.
Источник, pozdravok.ru