Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния

12:30:547/21/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Все благоприятные и неблагоприятные дни октября 2021 года.

Лунный календарь на октябрь 2021
Лунный календарь на октябрь 2021

Убывающая Луна
1 - 5 октября

Новолуние
6 октября

Растущая Луна
7 - 19 октября

Полнолуние
20 октября

Убывающая Луна
21 - 31 октября

Фазы Луны на октябрь 2021 года
Фазы Луны на октябрь 2021 года

«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
В сети появились фото секретной тюрьмы в Ленинградской области
Прикованный к коляске Носков растрогал всех зрителей
Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
дачалунный календарь на октябрь 2021 годановолуние октябрь 2021 годаполнолуние октябрь 2021 года
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы дружите с лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
12:30:54 7/21/2021
Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
11:20:55 7/20/2021
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
11:12:21 7/20/2021
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
11:00:40 7/20/2021
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
10:55:02 7/20/2021
Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
10:53:40 7/20/2021
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
10:53:00 7/20/2021
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
10:48:12 7/20/2021
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
БердскУслуги эвакуатора в Бердске
10:45:47 7/20/2021
Услуги эвакуатора в Бердске
Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи
10:36:53 7/20/2021
Больную мать и себя убил взрослый сын: Трупы нашел друг семьи