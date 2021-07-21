Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния

Убывающая Луна
1 - 5 октября
Новолуние
6 октября
Растущая Луна
7 - 19 октября
Полнолуние
20 октября
Убывающая Луна
21 - 31 октября
Все благоприятные и неблагоприятные дни октября 2021 года.
Убывающая Луна
1 - 5 октября
Новолуние
6 октября
Растущая Луна
7 - 19 октября
Полнолуние
20 октября
Убывающая Луна
21 - 31 октября
От редакции
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