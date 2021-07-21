Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения

1:00:537/21/2021,Ирина НоваяФото: Курьер.Среда.Бердск
0

Дни Ат-Ташрик в 2021 году отмечаются 21, 22 и 23 июля – сразу же после Курбан-байрама, выпадающего на 21 июля.

Название священного события переводится, как «дни Ташрика». Под Ташриком понимается текст особой молитвы, которая дополняет намазы мусульман в эти даты
Название священного события переводится, как «дни Ташрика». Под Ташриком понимается текст особой молитвы, которая дополняет намазы мусульман в эти даты

За великим днём жертвоприношения, известным как Курбан-Байрам, следует цикл из трёх праздничных Дней Ат-Ташрик. Для мусульман они наполнены радостью духа и тела.

Торжества приходятся на исламский месяц Зуль-Хиджа, который завершает год в мусульманском календаре. Его даты ориентированы на лунные фазы, а современное летоисчисление – на солнечные сутки. Поэтому каждый год праздники меняют своё положение в пересчёте на привычный календарь.

Дни Ат-Ташрик в 2021 году отмечаются 21, 22 и 23 июля – сразу же после Курбан-байрама, выпадающего на 21 июля.

Суть дней – молитва

Название священного события переводится, как «дни Ташрика». Под Ташриком понимается текст особой молитвы, которая дополняет намазы мусульман в эти даты.

С Курбан-байрамом связано жертвоприношение пророка Ибрахима. Тогда он доказал преданность Всевышнему, положив на алтарь собственного сына. Тогда же родилась молитва Ташрик.

Ангел Джабраил был послан Аллахом, чтобы остановить нож Ибрахима, который тот занёс над сыном. Боясь не успеть, посланник крикнул с неба: «Аллах величайший! Аллах величайший!». Пророк поднял голову от жертвенника и ответил ангелу: «Нет богов, превосходящих Аллаха в величии!». Сын, смиренно принимающий роль жертвы, продолжил: «Аллах величайший! Всё восхваление принадлежит ему».

Эту священную беседу мусульмане повторяют каждый раз после намазов в дни Ташрик. Действие считается ваджрибом – обязательным для духовной жизни каждого мусульманина. Мужчинам положено повторять Такбир вслух, а женщинам – шёпотом.

Святое дело

Основной обряд совершается паломниками. В дни Ат-Ташрик они должны достигнуть долины Мина, расположенной в Саудовской Аравии. Там, подобно пророку Мухаммеду, верующие будут побивать камнями дьявола.

В роли нечистого выступают три столба под названием джамраты. Их размеры соотнесены с искушениями – малым, средним и большим. Мусульмане кидают по 7 камней в каждый из них по очереди. Камни приносят из соседней долины Мудзалифа.

Действие повторяется в течение трёх дней Ат-Ташрик, после коллективных молитв.

Не согрешить


  • Никому из мусульман в Ат-Ташрик нельзя держать пост. Основная часть угощения на столах должна быть приготовлена из жертвенного мяса. Животное забивают в Курбан-байрам.
  • Запрещено хранить мясо жертвы дольше, чем три дня Ат-Ташрик. Чтобы успеть, мусульмане зовут гостей, угощают родственников и соседей.
  • Мусульманин, который не успел совершить жертву в Курбан-байрам, может сделать это в любой из дней Ат-Ташрик.
  • Паломникам в Мине запрещается исполнять обряд частично, например, побивать дьявола камнями день или два. В крайнем случае, верующий покидает Мекку до начала Ат-Ташрик.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся в эти праздничные даты. Мусульмане стараются быть доброжелательными, исполняя волю Аллаха.
  • Произносить Ташрик без внимания и сердечного вовлечения в молитву считается греховным.

«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
В сети появились фото секретной тюрьмы в Ленинградской области
Прикованный к коляске Носков растрогал всех зрителей
Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Девушка, сбившая троих детей, сделала заявление
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Максакова в купальнике поразила поклонников
Контрактники беспощадно до смерти забили россиянина
праздникКурбан-байрампраздникидни Ат-Ташрик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения
1:00:53 7/21/2021
Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения
Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
12:30:54 7/21/2021
Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
11:20:55 7/20/2021
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
11:12:21 7/20/2021
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
11:00:40 7/20/2021
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
10:55:02 7/20/2021
Одна из вакцин против ковида вызывает паралич
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
10:53:40 7/20/2021
Фермер 4 года держал в рабстве женщину и ее ребенка
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
10:53:00 7/20/2021
Новую причину сильного воспаления и тромбов у больных коронавирусом открыли ученые
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
10:48:12 7/20/2021
Антитела COVID-19 сохраняются не менее девяти месяцев после заражения
БердскУслуги эвакуатора в Бердске
10:45:47 7/20/2021
Услуги эвакуатора в Бердске