Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения

За великим днём жертвоприношения, известным как Курбан-Байрам, следует цикл из трёх праздничных Дней Ат-Ташрик. Для мусульман они наполнены радостью духа и тела.
Торжества приходятся на исламский месяц Зуль-Хиджа, который завершает год в мусульманском календаре. Его даты ориентированы на лунные фазы, а современное летоисчисление – на солнечные сутки. Поэтому каждый год праздники меняют своё положение в пересчёте на привычный календарь.
Дни Ат-Ташрик в 2021 году отмечаются 21, 22 и 23 июля – сразу же после Курбан-байрама, выпадающего на 21 июля.
Суть дней – молитва
Название священного события переводится, как «дни Ташрика». Под Ташриком понимается текст особой молитвы, которая дополняет намазы мусульман в эти даты.
С Курбан-байрамом связано жертвоприношение пророка Ибрахима. Тогда он доказал преданность Всевышнему, положив на алтарь собственного сына. Тогда же родилась молитва Ташрик.
Ангел Джабраил был послан Аллахом, чтобы остановить нож Ибрахима, который тот занёс над сыном. Боясь не успеть, посланник крикнул с неба: «Аллах величайший! Аллах величайший!». Пророк поднял голову от жертвенника и ответил ангелу: «Нет богов, превосходящих Аллаха в величии!». Сын, смиренно принимающий роль жертвы, продолжил: «Аллах величайший! Всё восхваление принадлежит ему».
Эту священную беседу мусульмане повторяют каждый раз после намазов в дни Ташрик. Действие считается ваджрибом – обязательным для духовной жизни каждого мусульманина. Мужчинам положено повторять Такбир вслух, а женщинам – шёпотом.
Святое дело
Основной обряд совершается паломниками. В дни Ат-Ташрик они должны достигнуть долины Мина, расположенной в Саудовской Аравии. Там, подобно пророку Мухаммеду, верующие будут побивать камнями дьявола.
В роли нечистого выступают три столба под названием джамраты. Их размеры соотнесены с искушениями – малым, средним и большим. Мусульмане кидают по 7 камней в каждый из них по очереди. Камни приносят из соседней долины Мудзалифа.
Действие повторяется в течение трёх дней Ат-Ташрик, после коллективных молитв.
Не согрешить
- Никому из мусульман в Ат-Ташрик нельзя держать пост. Основная часть угощения на столах должна быть приготовлена из жертвенного мяса. Животное забивают в Курбан-байрам.
- Запрещено хранить мясо жертвы дольше, чем три дня Ат-Ташрик. Чтобы успеть, мусульмане зовут гостей, угощают родственников и соседей.
- Мусульманин, который не успел совершить жертву в Курбан-байрам, может сделать это в любой из дней Ат-Ташрик.
- Паломникам в Мине запрещается исполнять обряд частично, например, побивать дьявола камнями день или два. В крайнем случае, верующий покидает Мекку до начала Ат-Ташрик.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся в эти праздничные даты. Мусульмане стараются быть доброжелательными, исполняя волю Аллаха.
- Произносить Ташрик без внимания и сердечного вовлечения в молитву считается греховным.