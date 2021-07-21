Кто такой целитель Пантелеимон? Почему его почитают на Руси?
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Кто такой целитель Пантелеимон? Почему его почитают на Руси?

1:30:517/21/2021,Ирина НоваяФото: https://upload.wikimedia.org/Andrey Mironov
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Несколько дней истязаний не сломили Пантелеимона, и в конце концов ему приказали отрубить голову. Палачи не сразу смогли это сделать: меч не оставлял следов на теле святого.

Узнать Пантелеимона на иконе совсем просто. Его изображают приятным безбородым юношей со шкатулкой в руке
Узнать Пантелеимона на иконе совсем просто. Его изображают приятным безбородым юношей со шкатулкой в руке

Тысячи христианских святых посвятили свою жизнь Всевышнему, получив от него благодатные дары и место на небесах. Даже там они не перестают молиться и помогать всем живущим, обратившимся к ним. Некоторые святые занимают особое место в сердце русского народа, хотя сами не являются его представителями. Один из них – римский великомученик Пантелеимон, веками носящий славу целителя.

Христиане считают главным событием в жизни святого день его благочестивой смерти. Память Пантелеимона православный мир празднует 9 августа, в 2021-м году это понедельник.

Узнать Пантелеимона на иконе совсем просто. Его изображают приятным безбородым юношей со шкатулкой в руке. Во второй руке либо кисть для помазанья больных мазями, либо мученический крест, намекающий на непростую участь целителя.

Жизнь и смерть святого

Земной путь Пантелеимона пришёлся на рубеж III и IV веков, отмеченный страшными гонениями на христиан. Юноша родился в уважаемой семье, где его по-язычески называли Пантолеон. Он получил хорошее образование и был отдан в ученики к известному врачу.

Чуть позже молодой Пантолеон познакомился с пресвитером Ермолаем, который рассказал ему о Христе и тайно крестил с именем Пантелеимон. С молитвой исцелять людей стало гораздо проще. По легенде, Пантелеимону удалось даже воскресить мальчика, погибшего от змеиного укуса.

Целитель посещал тюрьмы, где содержали христиан, укреплял их и лечил бесплатно. За это недоброжелатели написали на него донос римскому императору Максимиану. Тот немедленно вызвал Пантелеимона для допроса. В качестве испытания святой исцелил парализованного на глазах у императора. Это разозлило язычника-Максимиана, и он приказал подвергнуть целителя страшным пыткам.

Несколько дней истязаний не сломили Пантелеимона, и в конце концов ему приказали отрубить голову. Палачи не сразу смогли это сделать: меч не оставлял следов на теле святого. Тогда он помолился и услышал голос с неба, зовущий в Божье царство, и казнь всё-таки удалась. На тот момент Пантелеимону едва исполнилось 30 лет. По преданию, вместо крови из мёртвого тела вытекало благоухающее молоко.

Почитание на Руси

После крещения Руси языческие боги славян стали вытесняться христианскими святыми. Уже к концу XI века малограмотные крестьяне устно пересказывали житие дивного целителя Пантелеимона. У него просили помощи в лечении, молились за больных детей, иногда даже за домашнюю скотину. Чудеса, случающиеся в ответ, подарили Пантелеимону глубокое почитание в русском народе.

В каждой церкви стали появляться иконы святого. Возле них молились даже те, в чьих взглядах оставались языческие воззрения. А вот храмы Пантелеимону стали посвящать не сразу. Несколько веков церковь с осторожностью относилась к целительству, считая его опасным даром тёмных сил. Позже в православии Пантелеимона окончательно признали, как Божьего святого.

 

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