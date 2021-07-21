Небесные открытки и поздравления 21 июля с днем Казанской летней иконы Божьей матери

21 июля на Руси отмечают День Казанской Иконы Божией Матери. Праздник, имеющий многовековую историю, приурочен ко дню освобождения Москвы от поляков в 1916 году. Считается, что именно чудотворная икона помогла ополчению во главе с князем Пожарским преодолеть массу трудностей и победить врага.
Среди огней и полумрака,
На рубеже веков и дней,
Лик Божией Матери Казанской
Дарует людям благодать.
Произнеся молитву пред иконой,
Свои колени преклонив,
Нам образ чудеса подарит
И силы новые вселит.
И сердце радостью наполнит,
И веру в чудо укрепит.
Нам небеса блага являют,
Любовью наполняя мир.
***
Благодать над миром Матерь простирает:
Каждого услышит, в горе помогает.
Добрый лик с иконы смотрит с умиленьем,
Из души прогонит мрачные сомненья.
Светлую молитву Матери шепчу я:
«Заступись, родная, в пору непростую».
Мне ответит Матерь доброю улыбкой
И защиту дарит в этом мире зыбком.
***
Казанская икона Божьей Матери
От бед, тревог, болезней защитит.
Желаю, чтоб на злость вы жизнь не тратили,
А стали больше всех родных любить!
Вы в День иконы вспомните о помощи,
Что оказала матушке Москве,
И злых врагов огромнейшие полчища
К нам не проникнут более извне!
***
Пусть Казанская икона Божьей Матери,
Тебя от горя защит, ненастья и от бед,
Я с днем Великим, Святым поздравляю,
Желаю жизни я без зла и без проблем.
Желаю я душе твоей спокойствия и лада,
Гармонии тебе, здоровья всей твоей семье,
Благословен лишь тот, кто верит свято,
В могущество правления Великих на земле!
***
Святыня чудотворная — Казанская Икона.
Поможет Божья Матерь нам избежать вражды.
Мы в этот день чудесный земные бьем поклоны
И в светлом храме молимся, спасаясь от беды.
Спасет икона души и даст надежду хворым,
Несет всем утешенье, тепло и доброту.
А в мрачный час суровый — для родины опора.
Всем дарит вдохновенье, любовь и красоту.
***
Образ матери Казанский,
Всегда России помогал
И от напасти басурманской
Родную землю защищал.
Сегодня мы, склоня колени,
От всей души благодарим,
В молитве тихой и смиренной
Ей спасибо говорим.
***
В день церковный, праздничный
Пожелаю многого:
Пусть хранит Казанская
И не будет строгою.
С материнской нежность,
Пусть благословляет,
Верою и кротостью
Нас всех наполняет.
Источник, pozdravok.ru